 

“ВКонтакте” начала тестировать обновленную ленту со скрытием авторства

09.08.2022, 15:50, Разное
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Социальная сеть “ВКонтакте” начала тестировать обновленную ленту. Оно включает в себя скрытие автора лайков при прокрутке ленты. Также было введено двойное касание в постах для отметки “Мне нравится” и новое оформление контента.
Об этом пояснила пресс-служба социальной сети. Лента будет обновляться поэтапно, и все пользователи получат к ней доступ в течение ближайших нескольких месяцев. Команда “ВКонтакте” поделилась подробностями о начальном этапе и показала обновленный дизайн ленты. Это главный экран приложения. По словам компании, медиаконтент станет более ярким и увлекательным.

Лента предлагает три варианта соотношения сторон: 1:1, 3:4 и 4:3. Другие вложения получили минимальный дизайн. У пользователей будет возможность выбрать, какой контент они хотят сделать основным в своих постах. В ленте под записями не будут отображаться имена друзей, которые отреагировали на публикацию.

В пресс-службе заявили, что оба нововведения позволят авторам получить лучший отклик. В рамках тестирования социальная сеть будет экспериментировать с различными элементами своей ленты.


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