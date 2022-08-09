В парках Москвы покажут короткометражки российских режиссеров

Кинопоказы пройдут в рамках программы XI Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK. За пять дней москвичи увидят десятки короткометражек.

Демонстрации картин пройдут на семи площадках: летний кинотеатр в саду имени Баумана, кинотеатрах “Музеон”, “Фили”, “Сокольники”, в амфитеатре парка “Ангарские пруды”, в зеленом театре Бабушкинского парка и этнографической деревне “Бибирево”.

Для основной конкурсной программы отобрали более 300 заявок. Помимо прочих, на конкурсе представлены картины с участием известных российских актеров – Данилы Козловского, Павла Деревянко, Надежды Михалковой и других.

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня анонсировал меры поддержки московской киноиндустрии. Столица выделит гранты на продвижение и популяризацию отечественного кино, частично компенсирует затраты кинематографистов на проведение съемок на городских улицах и площадях. На эти цели из бюджета Москвы выделено 300 миллионов рублей.

Также столица компенсирует прокатчикам до половины затрат по лицензионным договорам за пользование правами на российские фильмы, понесенных начиная с 1 июня текущего года. Каждая киносеть может получить поддержку в размере до 50 миллионов рублей.

Принятые Москвой решения дают надежду, что отрасль продолжит развиваться и справится с вызовами, считают эксперты.