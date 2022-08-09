Чудеса в Лурде

В Пиренеях региона Окситания на юго-западе Франции находится симпатичный рыночный городок под названием Лурд.

Так бы и остался он до сих пор тихим провинциальным городком, если бы не череда чудесных необъяснимых исцелений, начавшихся после того, как местной жительнице явилась Дева Мария.

Сейчас Лурд одно из самых важных мест паломничества католиков и одна из самых популярных точек для религиозного туризма в мире. В нем есть грот, где находится колодец с исцеляющей водой, которая выводится из него в несколько купелей и бювет – место, где можно выпить эту воду.

11 февраля 1858 года местная крестьянка по имени Бернадетт Субирус, которая позже была причислена к лику святых, собирала дрова для костра со своей сестрой и подругой, когда наткнулась на красивую молодую женщину с золотыми четками, которая молилась возле входа в небольшую пещеру.

Бернадетт, словно следуя неведомому зову, пошла к ней и помолилась вместе с ней, после чего таинственная женщина вошла в грот и Барнадетт последовала за ней.

Здесь женщина рассказала Бернадетт, что она на самом деле Пресвятая Дева Мария, а потом сказала девушке, что если она начнет копать в этом месте, то обнаружит источник с водой, обладающей целебной силой.

В последующие дни с февраля до 16 июля того же года Бернадетт, по ее словам, еще восемнадцать раз встречалась с Девой Марией, а также в эти дни она с помощью целебного источника смогла вылечить местную жительницу по имени Кэтрин Латапи.

Еще в октябре 1856 года Кэтрин упала с дерева городке Лубажак, что в нескольких километрах от Лурда, и серьезно повредила правую руку. У нее была сломана и плохо срослась кость предплечья, задет локтевой нерв и парализованы два пальца.

В конце февраля 1858 года Кэтрин проснулась ночью и услышала в своей голове голос, говорящий ей идти в грот в Лурде, чтобы излечиться там. Кэтрин не приняла это всерьез, но далее этот же “зов” снился ей еще множество ночей.

В марте, не выдержав наконец, Кэтрин отправилась в Лурд, взяв с собой двух своих детей. Когда она подошла к гроту, то встретила там Бернадетт, которая завела ее внутрь, подвела к выкопанному колодцу с водой и окунула в колодец руку Кэтрин. Паралич Кэтрин тут же пропал и ее рука снова стала здоровой.

Когда о выздоровевшей Кэтрин узнал мужчина, потерявший зрение на войне, он тоже решил пойти в грот Лурда к чудесному колодцу. И когда он промыл в колодце свои глаза, то мгновенно восстановил зрение.

В том же году к колодцу пришла мать со своим 2-летним сыном по имени Джастин Бухорт, который страдал от недоедания, умственной отсталости и туберкулеза, а также не мог ходить. Мальчик был так плох, что все считали, что он со дня на день умрет.

Мать окунула его в колодец и вскоре ребенок начал быстро поправляться, а потом полностью выздоровел и даже дожил до канонизации святой Бернадетты в 1933 году.

Чем больше расходилась по округе слава о чудесном гроте, куда являлась Дева Мария и где находится чудесный исцеляющий колодец, тем больше людей приезжало в Лурд. Не все, но многие из них в самом деле выздоравливали, когда пили воду из этого колодца или погружали в нее свои тела.

Вскоре католическая церковь официально признала эти чудеса и популярность города начала распространяться далеко за пределы Франции.

На протяжении десятков лет тут происходили сотни и тысячи исцелений, а паломники приезжали сюда со всего мира в поисках помощи. В Лурде чудесным образом излечивались от всевозможных травм и недугов, включая слепоту, глухоту, паралич, рак, туберкулез и даже полная смерть мозга.

Таких исцелений происходило так много, что в 1905 году в Лурде было создано Медицинское бюро Лурда, задачей которого является определение того, является ли конкретное излечение очередного паломника полным, спонтанным и немедленным исцелением от задокументированного заболевания без применения каких-либо методов лечения или лекарств и без какого-либо последующего рецидива необъяснимым наукой и, следовательно, настоящим чудом по строгим критериям Католической церкви, установленным Ватиканом около 300 лет назад.

По оценкам, из тысяч исцелений, пережитых миллионами паломников, совершивших путешествие в Лурд, 70 из этих исцелений на все 100% соответствовали критериям и были классифицированы как действительно необъяснимые настоящие чудеса.

И эти чудеса не являются уделом прошлых лет, они происходят и в ХХI веке. Так, в апреле 2002 года в Лурд приехал 56-летний Серж Франсуа, у которого после осложнений от операции была парализована левая нога. После того, как он выпил воды из колодца, его нога, якобы, сразу же полностью восстановилась. В 2011 году после тщательной проверки этот случай был признан католической церковью еще одним настоящим чудом Лурда.

А самое последнее на данный момент чудо произошло в 2008 году, когда французская монахиня по имени Бернадетт Морио посетила грот в надежде излечиться от проблем с позвоночником, из-за которых она с 1980 года была прикована к инвалидному креслу и стала полным инвалидом.

До того она перенесла четыре неудачные операции и зависела от морфина, чтобы контролировать свою постоянную хроническую боль.

Не указано, пила ли она воду в колодце, но она посетила мессу в Марианском храме Лурдской Богоматери и получила там благословение, после чего она сразу же почувствовала, что с ее телом что-то происходит:

– Я почувствовала прилив благополучия во всем теле, расслабление, тепло… Я вернулся в свою комнату и там голос сказал мне: “Сними свои оковы”. Сюрприз. Теперь я могла двигаться.

После этого Морио больше никогда не потребовалось инвалидное кресло и обезболивающие, а ее чудо было официально признано Ватиканом в 2018 году.

Что обо всех этих чудесах думают врачи? Один из них – ЛОР-хирург из Белфаста по имени Майкл Моран начал работать волонтером в Лурде в 1998 году, а в 2013 году стал одним из врачей Медицинского бюро Лурда, которому было поручено оценивать такие чудеса.

Моран учится на доктора философии в области исследований рака в Королевском университете Белфаста (QUB) и он видел некоторые вещи в Лурде, которые он действительно не мог объяснить:

– Другой классический пример – джентльмен из Италии, у которого была опухоль таза, и хотя на его рентгеновских снимках, которые доступны для всеобщего обозрения в Лурде, можно увидеть разрушение тазовой кости, кость у него фактически выросла заново, как в самом тазу, так и в части бедренной кости в анатомически измененном состоянии. Это тот путь, который было бы очень трудно объяснить.

Обсуждая, считает ли он, что происходит что-то действительно странное или все зависит от силы Божьей, он подчеркивает, что врачи в комитете, который собирается раз в год и состоит примерно из сорока человек со всего мира, которые имеют разные медицинские специальности, образование и уровень подготовки, должны отложить свои личные убеждения в сторону и просто посмотреть на доказательства так тщательно, как только могут.

– Комитет на самом деле созван как группа профессиональных людей, которые заседают с лучшими медицинскими доказательствами и могут даже запросить дополнительные медицинские доказательства, чтобы подтвердить то, что утверждал вылеченный человек. Это в значительной степени научный комитет, поэтому мы не те люди, которые могут произносить слово “чудо” – это то, что должна делать церковь. Я думаю, важно то, что члены комитета должны отложить в сторону свои убеждения, будь то за или против Лурда как места чудес и места исцеления.

С точки зрения комитета, то, что мы на самом деле делаем, – это то, что мы в настоящее время можем объяснить или не объяснить с медицинской точки зрения, так что, безусловно, есть вещи, которые произошли в Лурде, которые мы не можем объяснить.

На самом деле наша роль заключается в том, чтобы обсуждать события, произошедшие там в определенное время, которые, по мнению людей, действительно связаны с их духовным опытом. Для некоторых области науки и религии нелегко уживаются бок о бок. Я вполне доволен обоими в том смысле, что я чувствую, что для обоих есть своя роль.

– Я знаю, что не все ученые или медики поверили бы в это, но я, конечно, видел, как люди получали огромное духовное облегчение от Лурда. У меня самого тоже был потрясающий опыт, который вы не можете описать, потому что это такое спокойное место, и это место, где больные действительно на первом месте, и вас поражает, что если бы больницы Белфаста и больницы по всему миру были такими все время, тогда мир был бы лучше.

Несмотря на то, что официально с 1978 года только четыре исцеления Лурда были признаны настоящими чудесами, миллионы отчаявшихся людей по-прежнему стекаются сюда каждый год в поисках собственного чуда.

Что происходит в этом месте? Есть ли здесь какая-то магия или сила Божья? Или это все просто небылицы или эффект плацебо? Для многих людей, которые приезжают в Лурд, возможно, не имеет значения, каков будет ответ. Есть ли здесь настоящие чудеса или нет, возможно, все, что они ищут, – это надежда.