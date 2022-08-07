Мнение: Что происходит в Центральноафриканской Республике?

Обзорный материал о текущей ситуации в ЦАР и тенденциях в регионе.

Что происходит в Центральноафриканской Республике?

Со времен последних всеобщих выборов и попытки Коалиции бандитских группировок CPC захватить столицу Банги, многое кардинально поменялось и в расстановке сил, и в политическом устройстве ЦАР.

Напомним, 2 года назад бывшего президента Франсуа Бозизе за многочисленные преступления во время прошлой гражданской войны отстранили от участия в выборах, которые состоялись в декабре 2020 года.

В ответ он, при поддержке Франции, чадских наемников и ряда группировок, решивших, что очередной набег на столицу принесет им куда больше коммерческой выгоды и влияния на новых захваченных территориях, чем соблюдение перемирия и разоружение, собрали «Коалицию патриотов за перемены» и двинулись на Банги.

Действующий президент Фостен-Арканж Туадера переизбрался по результатам выборов, а уже 13 января 2021 г. боевики предприняли попытку атаковать столицу, но были отброшены, и затем в течение нескольких месяцев уничтожались бойцами ЧВК «Вагнер» и оставшимися на тот момент боеспособными частями национальной армии (FACA).

По состоянию на сейчас, многие лидеры когда-то могущественных группировок Антибалака (Франсуа Бозизе и Максим Моком), MPC (Махамат Аль-Катим), 3R (Сембе Боббо), находятся в бегах в Чаде.

Главная оппозиционная партия страны Kwa-na-Kwa, лидером которой является Бозизе, и опорой которой был один из крупнейших этносов гбайя, маргинализована и утратила поддержку элит. Оставшиеся депутаты Национальной Ассамблеи — представители KNK — вынуждены демонстрировать лояльность правящей партии президента Туадера.

Армия продолжает восстанавливать контроль в отдаленных участках страны, тесня остатки бандформирований, которые перешли к привычной тактике партизанской войны.

Контроль территорий, который мы ранее наблюдали на картах ЦАР, стал еще более условным. Если раньше боевики открыто расставляли КПП на главных дорогах, то теперь их кол-во существенно сократилось, зато участились нападения на патрули FACA и бойцов ЧВК «Вагнер» в джунглях и приграничных с Чадом и Камеруном областях.

На этом фоне выделяется группировка UPC Али Дарасса. Он единственный из крупных игроков, кто находится в ЦАР, сохраняет контроль над боевиками и несколькими населенными пунктами на юго-востоке, и треплет нервы властям в Банги.

Почему зачистка страны от вооруженных группировок затормозилась?

FACA до сих пор крайне малочисленна для поддержания стабильности на всей территории ЦАР. Несмотря на работу российских инструкторов, предстоит еще не один год успешной подготовки и выпусков, чтобы численность армии соответствовала потребностям в обеспечении безопасности пятимиллионной страны.

Эту проблему отлично осознают в Банги, потому что прекрасно помнят, как пятитысячная армия два года назад пыталась удержать многократно превосходящих по численности боевиков. Поэтому внешняя помощь (Россия и Руанда) — все еще главный залог стабильности.

4 августа стало известно, что ЦАР запросила у России еще 3000 российских инструкторов. Таким образом, их количество постепенно увеличат почти в 4 раза — до 4135 человек.

▪️Боевики продолжают контролировать отдельные золото- и алмазоносные месторождения, потоки контрабанды наркотиков и оружия (в том числе через скотоводов фулани, представители которых входят в группировки 3R и UPC), а также получают материальную поддержку Франции и Чада. В центральноафриканских новостях стабильно раз в 1-2 месяца, рапортуют об изъятии французской контрабанды по линии миссии ООН в ЦАР МИНУСКА или задержании «курьеров» с поличным.

В качестве ответной услуги, бойцы UPC не оставляют попыток взять под контроль крупнейшее в стране урановое месторождение в Бакуме, последняя атака была 23 июня. Почему Бакума так важна для французов мы разбирали здесь (https://t.me/rybar/23450).

Вопрос безопасности в ЦАР снова стал актуален, поскольку Республика готовится к большому политическому событию — референдуму по Конституции.

Предложение о поправках, прозвучавшее в мае в Национальной Ассамблее, подразумевает отмену требования о «двух президентских сроках подряд», чтобы Туадера смог переизбраться в третий раз.

Надо ли говорить, что эта инициатива спровоцировала волну негодования среди беглых оппозиционеров и лидеров бандформирований, которые тут же объявили о создании движений сопротивления. Некоторые из них уже опубликовали манифесты, подписанные центральноафриканскими политиками во Франции.

В ответ, провластные организации устраивают многочисленные митинги в поддержку изменений и это дало эффект. 20 июля правительство положительно отозвалось о поправках и рекомендовало парламенту поскорее рассмотреть этот вопрос.

На фоне общественной дискуссии вот уже 3 месяца наблюдается активизация группировок, в основном на территориях, подконтрольных UPC и на границе с Камеруном, где действуют 3R.

Кроме того, с начала весны продолжается топливный кризис, который усугубляется искусственно, главным образом, французской компанией Total, которая перенаправляет поставки топлива из Конго в Уганду в обход ЦАР.

Цены на заправках выросли в 2-3 раза. Топливо для самолетов также в дефиците, ООНовские миссии вынуждены закупать его напрямую в соседних странах. Подобная схема с «дефицитом» топлива для самолетов уже использовалась весной-летом 2021 года, когда правительственные силы одерживали победы над боевиками, а тогдашний премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада готовился лететь на ПМЭФ.

▪️В конце июня Бозизе прервал долгое молчание и заявил о том, что ЦАР необходим переходный период без президента Туадера. В целом обращение перекликается в прошлыми тезисами о необходимости свержения правительства, без чего недостижима демократия.

Социально-экономический кризис в совокупности с активизацией боевиков обещает нам интересный остаток лета и осень.

(с) Рыбарь

https://t.me/rybar/36824 – цинк

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