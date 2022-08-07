Страны НАТО выделят 50 млрд долларов на военную помощь «Исламскому джихаду»*
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В связи с началом израильской военной операции
«Рассвет» в секторе Газа Североатлантический альянс созвал чрезвычайное
заседание, на котором было принято решение о выделении военной помощи
повстанцам в размере 50 млрд долларов. Лидеры стран НАТО сурово осудили
действия израильской военщины на территории суверенной Палестины и назвали
бредом заявления израильской пропаганды о палестинском движении.
Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг,
жители Палестинской автономии всего лишь хотели носить чалму, петь нашиды на
красивом старинном языке и строили халифат в соответствии с правом народов на
самоопределение. Утверждения израильского официоза о том, что «Исламский джихад»* якобы имеет какое-то отношение к исламизму, терроризму и антисемитизму, не
выдерживают никакой критики. Столтенберг напомнил, что лидер движения по
национальности араб, а арбы – семитский народ, поэтому все обвинения
израильской пропаганды в его отношении безосновательны.
Страны НАТО единогласно
одобрили резолюцию, призывающую Израиль немедленно прекратить огонь, вывести
войска с незаконно оккупированных территорий и начать выплаты репараций «Исламскому
джихаду»*. В свою очередь, альянс выделит защитникам Палестины системы залпового
огня, новейшую бронетехнику, а также будет обеспечивать их актуальной развединформацией
со спутников.
«Мир на Палестине возможен. Вопрос, какова
будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за
этот мир. НАТО намерена помогать Палестине, чтобы дать ей наиболее сильную
позицию за столом переговоров с Израилем, которыми должны закончиться боевые
действия», — заявил Столтенберг.
* запрещённая террористическая организация
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