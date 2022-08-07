Страны НАТО выделят 50 млрд долларов на военную помощь «Исламскому джихаду»*

В связи с началом израильской военной операции

«Рассвет» в секторе Газа Североатлантический альянс созвал чрезвычайное

заседание, на котором было принято решение о выделении военной помощи

повстанцам в размере 50 млрд долларов. Лидеры стран НАТО сурово осудили

действия израильской военщины на территории суверенной Палестины и назвали

бредом заявления израильской пропаганды о палестинском движении.

Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг,

жители Палестинской автономии всего лишь хотели носить чалму, петь нашиды на

красивом старинном языке и строили халифат в соответствии с правом народов на

самоопределение. Утверждения израильского официоза о том, что «Исламский джихад»* якобы имеет какое-то отношение к исламизму, терроризму и антисемитизму, не

выдерживают никакой критики. Столтенберг напомнил, что лидер движения по

национальности араб, а арбы – семитский народ, поэтому все обвинения

израильской пропаганды в его отношении безосновательны.

Страны НАТО единогласно

одобрили резолюцию, призывающую Израиль немедленно прекратить огонь, вывести

войска с незаконно оккупированных территорий и начать выплаты репараций «Исламскому

джихаду»*. В свою очередь, альянс выделит защитникам Палестины системы залпового

огня, новейшую бронетехнику, а также будет обеспечивать их актуальной развединформацией

со спутников.

«Мир на Палестине возможен. Вопрос, какова

будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за

этот мир. НАТО намерена помогать Палестине, чтобы дать ей наиболее сильную

позицию за столом переговоров с Израилем, которыми должны закончиться боевые

действия», — заявил Столтенберг.

* запрещённая террористическая организация

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