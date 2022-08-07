Fox News – Сорос убивает американскую судебную систему

В 2022 году число насильственных смертей в США выросло на 30%, что стало рекордным приростом в истории страны, сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на данные ФБР. По словам Карлсона, причина заключается в том, что американская судебная система попала под влияние миллиардера Джорджа Сороса, назначающего своих прокуроров. Эти прокуроры, в частности, отказываются принимать правоохранительные меры в отношении защищённых групп населения.

Когда венгерский финансист по имени Джордж Сорос сыграл на понижение английского фунта в 1992 году, британское правительство нанесло ответный удар и сделало всё, что было в его силах, чтобы поддержать курс своей валюты. Британские власти подняли ключевую ставку до 15 процентов, а Банк Англии потратил 40 миллиардов долларов из своих международных валютных резервов в отчаянной попытке поддержать фунт стерлингов. В итоге все эти меры не сработали — и Банк Англии обанкротился: общий ущерб для британского населения подсчитать сложно, но это как минимум 3 миллиарда фунтов стерлингов, а один фунт стерлингов в те времена равнялся 2,5 доллара, тогда как теперь его курс составляет 1,2 доллара, что говорит о многом.

Итак, Великобритания стала беднее. Но не Джордж Сорос: его фонд получил миллиарды долларов прибыли. Миллиарды — не за создание чего-то, а за уничтожение. В последующие годы Сорос становился только богаче. Джордж Сорос стал настолько богат, что теперь западные правительства редко отбиваются, когда он вмешивается в их самые важные внутренние дела. К примеру, в 2015 году Сорос решил, что Европа должна поселить у себя миллионы нищих беженцев из Африки и с Ближнего Востока. Не так уж и много европейцев хотели этого, но этого хотел Сорос. Поэтому он потратил почти полмиллиарда долларов на раскрутку неправительственных организаций, которые подталкивали европейские правительства к принятию того, что в итоге обернулось массовой волной миграции.

Что же случилось дальше, какова вторая часть истории? Что касается гуманитарного кризиса, то он всё ещё продолжается. Жизнь в Европе стала намного хуже. Вы бывали последнее время в Париже? Посмотрите. Резко возросло число жестоких преступлений, особенно изнасилований. И тем не менее европейские политики, многих из которых спонсирует Сорос, отказываются это признавать. «Не смотрите туда, — говорят они, — этого не происходит, вы или сумасшедший, или преступник, раз замечаете это».

За последние несколько лет нечто похожее происходило и в нашей стране. Джордж Сорос решил уничтожить американскую судебную систему. Он делает это с помощью прокуроров. На данный момент каждый пятый американец (это около 70 миллионов человек) живёт в юрисдикции поддерживаемых Соросом прокуроров. Прокуроры Сороса заправляют в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Сент-Луис, Новый Орлеан, Филадельфия, Лос-Анджелес — в наших крупнейших городах. Они также действуют в таких местах, как округ Тревис в Техасе, округ Хайндс в Миссисипи, округ Лаудон в Вирджинии и округ Чатем в Джорджии. Во всех этих округах работают поддерживаемые Соросом прокуроры.

Влияние Сороса происходит в форме финансирования предвыборной кампании. Деньги идут от фондов «Открытого общества»* Сороса и аффилированных с ними комитетов политического действия и фиктивных компаний. Недавний анализ, проведённый фондом правовой защиты правоохранительных органов, обнаружил, что на данный момент в США действуют 75 прокуроров, поддерживаемых Соросом. Сорос потратил более 40 миллиардов долларов, чтобы протолкнуть этих людей на их посты. Зачастую он являлся крупнейшим донором в предвыборной гонке. К примеру, в предвыборной гонке в Филадельфии 90 процентов финансирования кампании нынешнего окружного прокурора Ларри Краснера пришлось на Сороса.

Что же случилось дальше? Проехайте как-нибудь по центру города Филадельфия — и вы увидите. Прокуроры Сороса отказываются применять предписанные законом меры против защищённых групп. Это их основное качество, это сердце их идеологии. Результатом стало большое количество позёрства, но ещё больше стало жертв убийств. Много людей погибло. В прошлом году в Филадельфии было зафиксировано рекордное число убийств за всю историю. По данным ФБР, всего в стране число насильственных смертей возросло на 30 процентов в 2022 году. Это самый большой скачок в числе убийств за всю американскую историю. И всё это происходит, потому что один миллиардер решил, что законы, за которые голосовали граждане США, были расистскими. Вам кажется это демократичным? Разумеется, это не демократия. Демократия — это система, в которой уважается и зачастую претворяется в жизнь воля большинства.

Дата выхода в эфир 05 августа 2022 года.



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