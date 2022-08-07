«Сперва уменьшилась упаковка, затем выросли цены» — Dagens Nyheter рассказала о коварной «шринкфляции»

В последнее время многие товары стали уменьшаться в объёме, пишет шведская Dagens Nyheter. Внезапно пакеты с мороженым стали меньше, в упаковке, в которой раньше было 12 печенек, вдруг стало 10, а пакет из-под чипсов кажется более пустым, когда вы его открываете. Этому явлению даже придумали термин «шринкфляция», и, как правило, оно используется производителями, чтобы замаскировать рост цен, отмечает автор статьи.



AP

Из-за инфляции предприятия несут большие издержки и перекладывают их на потребителей. Чтобы не поднимать цены и не злить покупателей, многие производители уменьшают упаковку. Таким образом потребители получают меньше, но по той же цене. Такое явление называется «шринкфляцией», пишет Dagens Nyheter.

Сам термин «шринкфляция» был придуман экономистом и бывшим советником американского президента Джорджа Буша — младшего Филиппой Мальмгрен, которая считает, что шринкфляцию следует рассматривать как признак надвигающегося резкого усиления инфляции. По крайней мере так было в 1970-х годах. «Сперва уменьшилась упаковка, затем выросли цены», — цитирует экономиста автор.

Яркой иллюстрацией шринкфляции может послужить шоколад: поскольку цены на какао начали расти, многие упаковки постепенно становились меньше. Однако с начала года произошёл резкий скачок инфляции, и, пропорционально ему, упаковку тоже пришлось значительно уменьшить. Так, например, в Великобритании популярный молочный шоколад Daily Milk уменьшился в размерах на 10% всего за пару месяцев. Компания Mars уменьшила вес батончика Twix с 23 до 20 граммов, а на пасху британские покупатели пришли в ярость, когда обнаружили, что традиционные шоколадные яйца Cadbury внезапно стали продаваться в упаковках по пять штук, а не по шесть, пишет Dagens Nyheter.

Кофе также считается классическим примером шринкфляции. В последние годы стандартная полукилограммовая упаковка кофе уменьшилась до 450 или даже 425 г, при этом цены остались прежними. Совершенно рациональный потребитель должен реагировать на уменьшение упаковки точно так же, как и на повышение цены. Однако многие исследования показали, что потребители гораздо менее чувствительны к уменьшению объёма товара, чем к его удорожанию, пишет Dagens Nyheter.

Проблема шринкфляции заключается в том, что она может заставить нас недооценивать, насколько дороже будет жить, отмечает автор материала. «Одни и те же товары внезапно заканчиваются быстрее, а это означает, что домохозяйства часто покупают больше. В то же время цена продукта не выросла и поэтому не отражается в обычной статистике инфляции», — пишет Dagens Nyheter.

«Порой шринкфляцию можно буквально увидеть своими глазами прямо на своей тарелке при походе в ресторан. Повара искусно украшают блюда соусом, чтобы порции выглядели больше. Предприятия общественного питания готовы на всё для того, чтобы не повышать цену», — пишет Dagens Nyheter.