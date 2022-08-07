 

ABC News – правительство США раскритиковали за медлительность в борьбе с оспой обезьян

07.08.2022, 4:15, Разное
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Эксперты по здравоохранению раскритиковали нерешительность Вашингтона по борьбе с оспой обезьян: часть из них считает, что первые случаи заражения в Европе должны были послужить предупредительным сигналом к началу тестирований и вакцинации. При этом сейчас правительству удалось добиться определённых успехов по этим направлениям, однако спрос по-прежнему опережает предложение, подчёркивает ABC News.

В США многие критикуют предпринятые шаги по борьбе со вспышкой оспы обезьян: в пятницу число заразившихся преодолело отметку в 7100 человек. Части экспертов по здравоохранению считает, что правительство изначально столкнулось с трудностями в решении этой проблемы. Медленную реакцию властей на распространение оспы обезьян некоторые сравнили с ранним периодом пандемии COVID-19. Часть экспертов заявила, что первые случаи заболевания в Европе должны были послужить для США предупреждающим сигналом и привести к увеличению тестирований и вакцинаций.

В настоящее время Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендую пройти тестирование только в случае подозрения на оспу обезьян или контакт с больным. Один из экспертов в интервью ABC News рассказал, что, по его мнению, критерии для прохождения тестирования необходимо расширить, потому что не во всех случаях они одинаковые. США добились некоторого прогресса в тестированиях, увеличив их число в неделю с 6 тысяч в июне до 80 тысяч в настоящее время.

Некоторые эксперты также критикуют, как в США распределяют вакцины: инспекторам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пришлось подтвердить безопасность огромных партий доз перед их выпуском. В США поставили свыше 600 тысяч доз вакцин, однако часть экспертов считает, что этот процесс мог проходить быстрее. В то время как чиновники призывают американцев из групп высокого риска пройти вакцинацию, создаётся впечатление, что спрос опережает предложение.

4 августа, спустя 78 дней после сообщения о первой случае заражения, США объявили о введении чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за оспы обезьян. Эксперты говорят о ряде возможных причин, почему США не хотели объявлять режим ЧС. Среди них называется дальнейшая стигматизация LGBTQ-сообщества, а также усталость после борьбы с COVID-19.

Дата выхода в эфир 06 августа 2022 года.


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