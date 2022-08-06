Поставка первой вакцины от оспы обезьян на Кипр

В субботу на Кипр была отправлена первая доза вакцины от обезьяньей оспы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Кипра. Ona nastol’ko opasna?

Согласно сообщению, 6 августа Кипр получил 1260 доз вакцины от обезьяньей оспы. Затем они были переданы на склад и хранились в специальных холодильниках. В докладе отмечается, что первые 1 260 доз противовирусных препаратов были доставлены на Кипр еврокомиссаром по вопросам здравоохранения Стеллой Кириакидис. Теперь станет известно, каким группам населения будет направлена вакцина.

Однако стало известно, что Министерство здравоохранения предприняло шаги для ускорения процесса получения вакцины от обезьяньей оспы. Она будет доступна только для особых пациентов. По данным кипрских СМИ, первая партия противовирусной вакцины от оспы обезьян должна была прибыть на остров 25 июля. Однако на тот момент на Кипре не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Министерство здравоохранения сообщило, что в субботу на Кипре были обнаружены еще два носителя вируса. Согласно сообщению, оба инфицированных – мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, недавно прибывшие на остров.

В сообщении говорится, что оба инфицированных пациента были госпитализированы в отделение общей больницы Никосии. Это отделение предназначено для пациентов с обезьяньей оспой. Оба пациента находятся в добром здравии. Департамент здравоохранения объявил, что группа эпидемиологического надзора приступила к работе по розыску и оповещению тех, кто был с ними в контакте. 2 августа кипрские власти рассказали о первом случае заболевания обезьяньей оспой.

На тот момент заболевшим был 40-летний мужчина, который только что побывал в Европе. Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первый случай заболевания обезьяньей оспой в стране произошел 2 августа. Вспышки обезьяньей оспы обычно имеют летальность от 1 до 10%. Большинство случаев приходится на младшую возрастную группу. Хотя вакцины специально от оспы обезьян не существует, прививка от оспы обеспечивает защиту на 85%.