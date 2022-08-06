В Белгороде откроется шахматная академия имени Анатолия Карпова

В Белгороде откроется шахматная школа под руководством 12-го чемпиона мира гроссмейстера Анатолия Карапова. Этот проект будет поддержан властями. Антон Иванов (мэр Белгорода) рассказал об этом через Telegram в субботу.

Белгород скоро станет домом для шахматной школы имени Карпова. Здесь также будет возможность заниматься школьникам. Открыть школу предложил Анатолий Евгеньевич, который сегодня был у нас в гостях. Вячеслав Гладков (глава региона) поддержал эту идею.

В опубликованном сообщении было сказано, что мы будем поддерживать все усилия по организации. Иванов также сообщил, что Анатолий Карпов в субботу посетил открытый шахматный турнир в Белгороде, чтобы забрать призы. В настоящее время гроссмейстер проводит сеанс игры одновременно на 20 досках. Компания “Трансюжстрой” модернизировала для проведения мероприятия помещение шахматно-шашечного клуба в Октябрьском, уточняет Telegram-канал.