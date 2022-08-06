Азербайджан начал уголовное расследование по факту нападения на его посольство в Лондоне

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры Азербайджана говорится, что ведомство начало уголовное расследование в связи с нападением религиозных экстремистов на здание посольства в Лондоне.

В пресс-релизе говорится, что было начато расследование и возбуждено уголовное дело по статьям: “Посягательство на лиц или организации, пользующиеся международной защитой”, “Умышленное уничтожение имущества с причинением значительного ущерба” и “Оскорбление государственного флага или государственного герба Азербайджанской Республики”.

4 августа группа радикальных религиозных экстремистов напала на здание посольства Азербайджана в центре Лондона. Они устроили погром и сорвали азербайджанский флаг с балкона здания посольства в центре Лондона. Местная полиция задержала восемь нападавших.