 

Азербайджан начал уголовное расследование по факту нападения на его посольство в Лондоне

06.08.2022, 19:45, Разное
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В пресс-релизе Генеральной прокуратуры Азербайджана говорится, что ведомство начало уголовное расследование в связи с нападением религиозных экстремистов на здание посольства в Лондоне.
В пресс-релизе говорится, что было начато расследование и возбуждено уголовное дело по статьям: “Посягательство на лиц или организации, пользующиеся международной защитой”, “Умышленное уничтожение имущества с причинением значительного ущерба” и “Оскорбление государственного флага или государственного герба Азербайджанской Республики”.

4 августа группа радикальных религиозных экстремистов напала на здание посольства Азербайджана в центре Лондона. Они устроили погром и сорвали азербайджанский флаг с балкона здания посольства в центре Лондона. Местная полиция задержала восемь нападавших.


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