Китай возобновит расследование «лунной аферы США»

По поручению Политбюро Компартии КНР Национальная академия наук возобновила расследование «лунной аферы США» (так в Китае называют полёт на Луну пилотируемого космического корабля «Аполлон», состоявшийся в июле 1969 года – ред.)

Как отмечает печатный орган партии, газета «Жэньминь жибао», ведущие учёные страны просили политическое руководство разморозить процесс.

Специалистов из Поднебесной в американской версии событий смутили сразу несколько моментов: во-первых, на предоставленных общественности фото, по их мнению, тень не совпадает с углом преломления солнечных лучей в указанный период времени. Во-вторых, китайский супертелескоп, уже более пяти лет обследующий поверхность спутника Земли, не подтверждает «миф о полёте на Луну». Аппарату удалось сфотографировать предполагаемое место прилунения «Аполлона-11» и территорию в радиусе 50 километров. Исследователи не нашли ни посадочную ступень, ни любые другие следы пребывания астронавтов.

– Мы не можем быть уверены на все сто процентов, но мои профессиональные компетенции и профессионализм коллег позволяют сделать следующий вывод… Факты указывают на то, что американцы обманули весь мир в 1969 году и продолжают это делать сейчас, – сказал руководитель научной группы, министр иностранных дел КНР Ван И.

Ранее китайские учёные уже изучали публично доступные материалы о американской космической экспедиции 1969 года и публично высказывали сомнения в их достоверности. В 2005 году по прямому поручению генерального секретаря Ху Цзиньтао исследования были прекращены.

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