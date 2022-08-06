Мнение: Когда встретятся Путин и Зеленский?

Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где его тепло встретил Владимир Путин.

Президенты Турции и России поговорили, обращаясь, друг к другу, как закадычные друзья. Много о чем говорили друг Эрдогана Путин и друг Путина Эрдоган. Но удивительно, что на сайте Кремля ни слова о том, что президент Турции предложил президенту России организовать их встречу с президентом Украины. В Турции.

Так и сказал Тайип Эрдоган журналистам, вернувшись из Сочи. Дословно: «Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России» (отсюда).

Мне интересно, почему на сайте Кремля нет информации о предложении Эрдогана об организации встречи Путина и Зеленского?

Потому что разговоры об этой встрече – пустопорожняя болтовня, не более чем? Ни Путин, ни Зеленский не горят желанием встречаться? Хотели бы встретиться, уже давно встретились бы?

Фотография отсюда

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