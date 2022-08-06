 

Усердные репетиции музыкантов привели к разрушению новой многоэтажки в Рыбинске

06.08.2022, 17:33, Разное
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В городе Рыбинск Ярославской области признали непригодным для проживания пятиэтажный жилой дом, принятый в эксплуатацию в 2020 году. Совсем новое здание пошло трещинами на всех этажах. Примечательно, что все его жильцы – музыканты муниципального духового оркестра.

Решение о создании коллектива было принято в 2015 году городской администрацией. В его состав вошли музыканты из всех уголков страны, причём сразу было принято решение выделить им служебное жильё в уже имеющемся жилом фонде. Новые жители Рыбинска усердно репетировали, что вызывало недовольство соседей – на оркестрантов регулярно жаловались в полицию. 

Чтобы прекратить конфликт людей искусства с обычными горожанами, муниципальное руководство приняло решение построить дом, где будут жить исключительно участники духового оркестра. В 2020 году дом был сдан – люди получили возможность заниматься любимым делом, не создавая невыносимую атмосферу для остальных.

Однако постепенно в доме начали трескаться стёкла, а затем трещины расползлись и по стенам. Уже в июне 2022 года здание было призвано аварийным. Несмотря на то, что в ходе строительства прокуратура трижды находила серьёзные нарушения и подозревала прораба в крупных хищениях, виновниками признали музыкантов. Городские власти признали проблему духового оркестра нерешаемой и издали постановление о роспуске коллектива. Его участникам также хотят запретить посещать Рыбинск в течение 10 лет, но юристам мэрии пока не удалось подобрать соответствующего закона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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