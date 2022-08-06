 

Эрдоган планирует посетить саммит ШОС, проходящий в Узбекистане

06.08.2022, 16:55, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдан заявил, что по приглашению Владимира Путина примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Узбекистане 17 сентября.
В сентябре в Узбекистане пройдет встреча “Шанхайской пятерки”. Он спросил Путина, есть ли возможность принять участие во встрече во время наших бесед. Эрдоган сказал журналистам президентского пула, что ответил “с божьей помощью” после возвращения из Сочи, где он провел переговоры 5 августа с Путиным.

Он продолжил: “Мы сказали, что хотим либо присоединиться к “Шанхайской пятерке”, либо быть наблюдателями в этой организации и ее партнерами”. Ожидается, что Китай, например, присоединится к группе, а Саудовская Аравия и Катар – к ним. Мы хотим присоединиться к ним. Если не произойдет ничего необычного, я тоже приму участие во встрече”. TRT цитирует слова турецкого лидера:


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