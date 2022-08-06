 

В РФ разработали тренажер для крановщиков, предотвращающий аварийные ситуации

06.08.2022, 16:45, Разное
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Научные сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета и их коллеги из Москвы разработали и представили общественности новый тренажер для будущих крановщиков. Особенность приложения в том, что оно максимально приближает человека к условиям управления настоящим краном.

Это не симулятор или игра, а полноценный тренажерный комплекс с множеством алгоритмов контроля работы и математической моделью. Программа контролирует виртуальное управление машиной, указывает на ошибки, дает задания и персональные рекомендации.

По мнению специалистов, тренажер снизит расход электроэнергии на 30% и снизит количество несчастных случаев на 50% во время обучения в реальности.


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