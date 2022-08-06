 

Минпромторг дал Японии время до понедельника на возобновление работы отключенных станков

06.08.2022, 7:33, Разное
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Министерство промышленности и торговли России сообщило, что у США, Германии и Японии есть несколько дней на то, чтобы возобновить работу высокоточных станков, поставленных в страну и отключенных из-за санкций.

Особенно это касается техники азиатского производства – её доля очень высока.

В 2016 году было принято решение повышать долю машин из Японии в станочном парке – считалось, что в случае санкционного давления, вероятность их вывода из строя крайне невысока. Однако на практике Токио отключил свыше двух сотен сложнейших и дорогих комплексов, парализовав тем самым некоторые стратегические отрасли.

– У японской стороны, в том числе у компаний TAKISAWA, Fuji Heavy Industries, OKUMA и других (перечень прилагается), есть время до 04:00 понедельника, 8 августа, чтобы в полной мере возобновить работу всех единиц станков и обрабатывающих комплексов, задействованных в российской промышленности. Также представители предприятий-изготовителей, и государственных органов Японии должны связаться с ведомством для обсуждения вопроса о компенсациях, – говорится в заявлении.

Если суммы неустоек устроят российскую сторону, у производителей будет шанс избежать судебных исков. В ночь с воскресенья на понедельник на многих госпредприятиях будут дежурить наладчики и инженеры-технологи, чтобы оперативно возобновить производство, как только Япония исполнит требование.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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