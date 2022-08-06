Неоновые украшения – яркий тренд лета, который может вывести образ на новый уровень: какие аксессуары в моде

Неоновые украшения являются новым ювелирным трендом, который выводит летние образы на совершенно новый уровень и подходит практически к любой одежде.

Яркий и смелый, насколько это необходимо, неоновый тренд помогает сделать летние наряды более впечатляющими и мощными. Они помогают ярко сиять в этом сезоне и будут в моде еще долго.

С чем можно сочетать такие украшения

Такие аксессуары будут отлично смотреться вместе с длинными летними платьями, шортами, льняными костюмами.

В качестве обуви стоит выбрать сандалии на плоском ходу или эспадрильи. Все это способствует достижению красивого расслабленного эффекта.

Стоит помнить о том, что неоновые аксессуары лучше всего использовать доя повседневной носки для создания городского или пляжного образа. Офисный стиль должен быть более простым и сдержанным, поэтому, такие аксессуары не подходят, так как они слишком яркие и кричащие.

Какие можно подобрать украшения

Несмотря на то, что когда мы думаем о летних ювелирных трендах, то представляем себе что-то довольно простое, легкое и изысканное, чтобы не перегружать создаваемый образ, однако, можно подобрать для себя и более яркие варианты.

Это смелая и современная тенденция колор-блоков, которая снова возвращается в моду спустя десятилетие.

Сейчас в тренде смесь ярких тонов, а также различные красивые серьги, браслеты, подвески или неоновые украшения, которые помогают наполнить образ светом и оптимизмом.

Такие украшения особенно красиво смотрятся вместе с загорелой кожей. Неоновые очки, серьги, кольца и браслеты являются хорошим повседневным выбором, но также они отлично подойдут для более особых случаев.

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Какие оттенки и формы украшений актуальны

Драгоценности в неоновых тонах могут быть флуоресцентно-желтыми, ярко-оранжевыми, ярко-зелеными, оттенка фуксии, пурпурного.

Украшения могут быть в прозрачных кусочках смолы, в форме фруктов, букв или более забавных мотивов.

Можно совмещать друг с другом и смешивать витаминные тона или же выбрать более классические украшения из золота или серебра.

Если в ушах несколько проколов, то можно сочетать различные серьги, в которых совмещены разные стили и тона. Также на руках должны быть кольца, а на шее чокеры и подвески, в которых сочетаются цвета, безупречно дополняющие друг друга.

Такие украшения просто идеально дополняют наряды, выполненные в нейтральных тонах. Также можно усилить многоцветный эффект при помощи юбок, платьев или топов ярких оттенков.