Немцев ждут взрывное повышение цен на газ и неразрешимые финансовые трудности

Компания RheinEnergie сказала о предстоящем повышении цен на газ более чем в два раза, пишет немецкий журнал Compact. Причина этого в том, что расходы на закупку природного газа увеличились почти до 450%, поэтому другие поставщики энергии, вероятно, вскоре последуют этому примеру. Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных, но и у нормально зарабатывающих граждан.



AP

Компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100%, пишет немецкий журнал Compact. По замечанию издания, другие поставщики энергии могут вскоре последовать этому примеру.

«За это мы должны благодарить политику в стиле харакири от Роберта Хабека», — подчёркивает автор статьи Карел Майсснер.

До сих пор компания RheinEnergie поставляла газ по цене 7,87 цента за киловатт-час. Теперь поставщик электроэнергии проинформировал своих клиентов о том, что в ближайшем будущем он планирует повысить эту сумму до внушительных 18,3 цента. В этом случае цена на газ вырастет более чем в два раза.

В пересчёте на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют €960, возрастут до €2002. Это рост расходов более чем на €1 тыс., подчёркивает Compact.

Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей, считает издание. Компания RheinEnergie обосновала взрывное повышение цен следующим образом: «Причиной этого является почти 450-процентное увеличение закупочных расходов на природный газ по сравнению с закупочным периодом 2021/22 — 2022/23 годов. Несмотря на систему долгосрочных непрерывных закупок, это приводит к значительному росту цен».

Многие наивные граждане на этом месте могли бы возразить, что канцлер Олаф Шольц грозил повысить цену за счёт надбавки к стоимости газа «всего» на €200—300 из расчёта на семью из четырёх человек. Так почему сейчас говорят о суммах, которые стали намного выше?

Всё просто, объясняет Compact: повышение цен RheinEnergie не включает даже тот самый налоговый сбор на газ, о котором говорил Шольце. По словам компании, он «ещё не включён в указанные выше цены» и, таким образом, будет добавлен сверху.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек, которого ведущие немецкие СМИ называют «самым популярным политиком Германии», заявил, что это будет «шаг, который влечёт за собой тяжёлое бремя».

Впрочем, его давним сторонникам из числа немецкой буржуазии такое повышение цен окажется пока ещё по карману, отмечает Compact. «Так что продолжайте в том же духе! — советует автор статьи. — Другие поставщики газа, вероятно, вскоре последуют этому примеру».