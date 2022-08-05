Хабаровск продолжит программу долгостроя

Комитет государственного строительного надзора Хабаровска предоставил документы для ввода в эксплуатацию дома, который был построен с нарушением.

Теперь дом соответствует всем проектным требованиям, сообщается на сайте правительства Хабаровского края. Госстройнадзор выдал ООО “Фонд жилищного строительства” документы, подтверждающие, что дом по улице Совхозной в Железнодорожном районе Хабаровска соответствует всем требованиям проектной документации.

“Общая площадь дома составляет около 6,5 миллионов квадратных метров жилья и 136 квартир, а также 17 объектов нежилого фонда”, – заявил в отчете Алексей Назаренко из министерства строительства Хабаровского края. Нам пришлось демонтировать и реконструировать несколько этажей, потому что генподрядчик строил без соблюдения технологии. Дом полностью соответствует всем проектным требованиям, и теперь его можно заказывать”.

Министерство строительства Хабаровского края совместно с представителями местной прокуратуры, муниципалитета и застройщика осуществляло руководство строительством и проводило совещания для решения возникающих вопросов. В Хабаровском крае существует два вида программ по улучшению жилищных условий молодых семей – одна региональная, другая федеральная.

В этих программах могут участвовать супруги в возрасте до 35 лет. Семья также должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Участие в федеральных программах осуществляется по цене за квадрат. Муниципалитеты определяют цену. Она может составлять от 30 000 до 100 000 рублей. Минстрой РФ устанавливает стоимость квадратного метра для региональной программы. В этом году она составила 106 000 рублей.