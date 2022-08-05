 

Бледная, но предложения получала – Личное мнение

05.08.2022, 16:20, Разное
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Удивительная особенность Кристины Асмус заключается в том, что о чём бы её ни спросили, она всё сведёт к своей успешной личной жизни.


Бледная, но вамп. Фото: Соцсети

«У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами, я ненавижу каблуки и не люблю носить платья. Мне делали предложение несколько раз в жизни», — сразу всё вывалила бледная актриса, когда её спросили о новом фильме.

В самом деле, о чём же ещё рассказать, как не о своём сексе, когда тебя спросили о фильме.

Да какая разница, был у тебя секс с кем-то или нет? Знаком тебе половой партнёр или малознаком — какая нам, зрителям, разница?

Но вишенка на торте успешной — в понимании Асмус — женщины, что ей неоднократно делали предложение.

Действительно ведь — не ролями хвастаться! Не успехом у зрителя, не талантом, не кассовыми сборами.

Смотрите, я хоть и бледная, но абы с кем не сплю. И предложения получала — неоднократно!

Я всё надеюсь каждый раз: может, скажет, Кристинка что-то кроме? И — нет, каждый раз мои надежды тщетны.

И ведь молодая ещё относительно женщина. Что за зацикленность на своей востребованности у противоположного пола?

Впрочем, если уж на то пошло, расскажите Асмус, сколько в среднем предложений руки и сердца получает женщина.

Сколько раз вам предлагали замуж в жизни? Сколько раз вы согласились?

Источник: Лена Миро


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