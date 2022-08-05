Теории заговора из России: Демократы из США причастны к заражению Уго Чавеса раком, созданию COVID-19 и вспышке оспы обезьян

Общество любит высмеивать теории заговора, считая их порождением бредового ума шизофреников и уделом чудаков в шапочках из фольги. Но, если вас называют параноиком, то это еще не значит, что за вами в самом деле не следят.

С момента смерти от рака президента Венесуэлы Уго Чавеса в 2013 году и скоропостижной кончины от той же онкологии некоторых других лидеров в те же годы, теории заговора о существовании “вируса рака” становились все популярнее.

Недавно пророссийский конгрессмен США Джейсон Кроу прямо заявил о том, что якобы существует биологическое оружие, которое на основе добытого образца ДНК может уничтожить конкретного человека, животных или растения.

4 августа 2022 года состоялся брифинг Министерства Обороны России , посвященный военно-биологической деятельности США. На нем было заявлено, что, со слов нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его предшественника Уго Чавеса могли убить с помощью инъекции некоего американского препарата, вызывающего рак и различные хронические заболевания.

Как сообщил на брифинге генерал-лейтенант Игорь Кириллов (начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ), еще две недели назад Мадуро публично заявил о причастности США к убийству Уго Чавеса.

Указывается, что у властей Венесуэлы есть информация о том, что с 2002 года спецслужбы США прорабатывали способы ликвидации Чавеса, потому что тот проводил активную анти-американскую политику. В частности ими были совершены многочисленные попытки покушений на Чавеса с участием сотрудников посольства США в Каракасе.

– В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака, – утверждал Кириллов. – По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами.

Медсестра Клаудия Патрисия Диас Гильен является женой бывшего главы службы безопасности Уго Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа. В 2018 году ее и мужа задержали в Испании на основании запроса об экстрадиции Венесуэлы по обвинению в преступном сговоре и отмывании денег. Однако потом суд Испании отпустил их. В 2020 году Гильен и Веласкес снова были задержаны, на этот раз по запросу США, но затем их снова отпустили под предлогом дождаться рассмотрения дела.

Причинно-следственную связь между смертью Уго Чавеса и разработками в области биологического оружия, по словам генерала Игоря Кириллова, подтверждают данные судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания проводивших лечение Чавеса кубинских врачей. В них говорится об атипичном протекании болезни и ее устойчивости к применению лекарственных средств.

На том же брифинге Кириллов сообщил, что США, а точнее Агентство США по международному развитию (USAID) причастно к пандемии COVID-19. И что один из подрядчиков их проекта – компания “Метабиота”, вела активную деятельность на территории Украины.

В рамках программы “Предикт” USAID с 2019 года изучало новые коронавирусы. Причём исследования проводились как раз с привлечением летучих мышей как переносчиков заболевания.

Еще в 2019 году – до момента появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института им. Хопкинса прошли учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней.

В июне 2022 года известный прокремлевский экономист-пропогандист Джеффри Сакс, якобы работавший с группой ученых из ведущего англоязычного медицинского журнала The lancet, заявил о том, что он пришел к выводу, что ковид был создан искусственно в американских лабораториях.

– Я в течение двух лет возглавлял комиссию The lancet по борьбе с Covid и я теперь почти убежден, что это произошло благодаря биотехнологии в лаборатории США, а не пришло из природы. На мой взгляд, это произошло в результате ошибки в работе с биотехнологиями, а не было просто случайностью, – заявил Сакс.

Более того, также есть информация об американских экспериментах, которые могли привести к созданию оспы обезьян, которая прямо сейчас завоёвывает позиции в мире, пытаясь сдвинуть ковид.

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч.

– Таким образом мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США, – отметил Кириллов.