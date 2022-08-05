Как девушка смогла выжить после «замораживания»?

Исследователи изучают случай, произошедший несколько десятилетий назад в Миннесоте.

Молодая девушка выжила, несколько часов пролежав без сознания при температуре -30 градусов Цельсия. Об изучении этого феномена пишет портал Sciencealert.

Уолли Нельсон, который обнаружил тело рассказал, что девушка была замерзшей «как доска».

– Я думал, что она умерла. Она замерзла крепче, чем доска, но потом я увидел, как из ее носа вытекает жидкость, — рассказал свидетель происшествия.

По словам исследователей, жизнь девушки удалось сохранить благодаря грамотным действиям ее спасителя. В противном случае ее смерть пополнила бы данные статистики о гибели в результате переохлаждения.

Медики подчеркивают, что истории людей, выживших несмотря на гипотермию, не являются редкостью. По их словам, к смерти приводит чаще всего неправильные попытки согреть человека, который замерз.

С научной точки зрения экстремальная гипотермия не означает смерть, а при правильном применении становится частью различного рода лечения. Контролируемая гипотермия позволяет снизить обмен веществ и уменьшить потребность организма в кислороде. В определенных обстоятельствах врачи применяют экстремальное охлаждение пациентов, например, для того, чтобы на определенное время понизить пульс.

Однако случай в Миннесоте ученые все же считают необычным. Температура тела девушки составляла около 27 градусов по Цельсию, ее глаза и кожа затвердели. Причем, врачам даже не удалось проколоть кожу иглой для инъекции. Однако медикам с помощью грелок в течении нескольких часов удалось согреть девушку. Через несколько часов после этого она очнулась и в тот же день была выписана из клиники. Единственной ее травмой стали волдыри от холодового ожога на пальцах ног.

Одной из главных причин, почему гипотермия опасна для жизни человека, является свойство воды расширяться при замерзании. Жидкое содержимое клеток тела, замерзая, разрывает клеточные мембраны. Даже несколько кристаллов в тканях тела приводят к разрыву клеток и обморожению. В тяжелых случаях это приводит к омертвению тканей.

Однако огромное количество животных на планете приспособились к сверхнизким температурам, несмотря на то, что расширяющееся содержимое клеток тела угрожает гибелью организма. Например, глубоководная антарктическая черноперая ледяная рыба вырабатывает гликопротеины в качестве своего рода естественного антифриза. А древесная лягушка превращает содержимое своих клеток в сироп, наполняя свое тело глюкозой, таким образом сопротивляясь замерзанию.

Однако в случае с замерзшей в Миннесоте вряд ли что-то подобное имело место. Медики сходятся во мнении, что восприятие человека субъективно, и то, что спаситель девушки посчитал ее тело замерзшим «как доска», отнюдь не означает, что живые ткани промерзли насквозь.

Врачи подчеркивают, что затвердевшая кожа является одним из признаков экстремальной гипотермии. Однако при этом тело девушки не охладилось до температуры, которая бы нанесла необратимый ущерб ее здоровью и жизни. Кроме того, в экстремальных ситуациях мозг останавливает подачу крови к конечностям, поскольку сохранить тепло и жизнедеятельность внутренних органов гораздо важнее для выживания.

Тем не менее, исследователи отмечают, что девушке из Миннесоты удивительно повезло не только остаться в живых, но и сохранить здоровье. А информация, которую получили врачи, изучая ее случай, позволила им узнать чуть больше о необычных способностях организма к выживанию.