Мнение: Война в Украине. Сводка 04.08.2022

Война на Украине. Сводка 04.08.2022

1. Артемовск.

Отряды ЧВК «Вагнер» зашли в Артемовск и завязали бои на его восточных окраинах, пользуясь тем, что противник понес тяжелые потери как в обороне (под огнем артиллерии), так и во время неудачной атаки на Покровское. Также идут бои за Веселую Долину и на окраинах Кодемы. Семигорье полностью освобождено.

2. Соледар.

Продолжаются бои в промзоне. Есть небольшое продвижение у Бахмутского. Также продолжаются бои у Яковлевки и Белогоровки. В районе Северска противнику удалось стабилизировать фронт, продолжаются бои у Серебрянки, Ивано-Дарьевки и у Верхнекаменского.

3. Пески.

На утро большая часть поселка контролировалась нашими войска. К вечеру отмечался прогресс зачистки и продвижение к западным окраинам в направлении Первомайского. Тем не менее сообщения о полном освобождении Песок пока опережают события, хотя укрепрайону в Песках уже недолго осталось. И далее последует либо наступление на Первомайск, либо на Водяное, чтобы создать угрозу трассе Орловка—Авдеевка.

4. Авдеевка.

Без существенных изменений. Бои к северу от Авдеевки продолжались у трассы Авдеевка—Константиновка у Каменки, Новоселки-2, Новобахмутского, а также на окраинах Нью-Йорка. Генштаб ВСУ в целом признает осложнение ситуации для Авдеевской группировки из-за продвижения ВС РФ к югу от Авдеевки. Также стоит отметить продолжающиеся террористические обстрелы Донецка и других населенных пунктов Донецкой агломерации.

5. Славянск.

Продолжаются позиционные бои в районе Сидорова, Богородичного, Долины и Пришиба. ВСУ заявляют, что смогли восстановить контроль над разрушенным селом Мазановка, которое находилось в "серой зоне". ВС РФ продолжают наносить концентрированные удары по скоплениям сил противника в Славянско-Краматорской агломерации, откуда продолжается вывоз гражданского населения. МО РФ заявляет, что в Константиновке уничтожено до 400 солдат и офицеров противника.

6. Изюм.

Несколько оживился фронт на изюмском направлении. Генштаб ВСУ сообщает, что ВС РФ штурмуют Гусаровку, потеря которой может существенно осложнить ситуацию для ВСУ. ВС РФ заявления о штурме Гусаровки не комментируют.

7. Харьков.

ВС РФ после взятия Борщевой поддавливают в направлении Харькова в направлении Русских и Черкасских Тишок, а также в районе Байрака и Дементьевки. Тем не менее здесь сохраняются тенденции к позиционности. По Харькову и Чугуеву продолжаются регулярные ракетные удары. Противник продолжает обстрелы приграничных районов.

8. Кривой Рог.

Продолжились попытки ВСУ укрепить плацдарм на реке Ингулец у Андреевки, что уже привело к большим потерям ВСУ в живой силе. Все чаще вместо заявлений о наступлении на Херсон и жалоб на постоянные удары по Николаеву звучат заявления об угрозе наступления ВС РФ. Тем не менее противник не оставил надежд на успешные наступательные действия на Криворожском и Никопольском направлениях.

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