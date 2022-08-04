Ростех увеличил производство компонентов микрочипов

Акционерное общество “Обнинское научно-производственное предприятие “Технология” имени А.Г. Ромашина” (ОНПП “Технология”) почти в три раза увеличило производство титановых пластин – важнейшего компонента пленочных интегральных схем радиоэлектронной аппаратуры.

Об этом пояснила пресс-служба госкорпорации. “За первые шесть месяцев текущего года ОНПП “Технология” произвело около 20 000 таких изделий. Это почти в два раза больше, чем было произведено за аналогичный период прошлого года”. В отчете говорится, что до конца этого года мы обеспечим наших клиентов примерно 75 тысячами стеклянных пластин.” – Это заявление Андрея Силкина, генерального директора НПЦ “Технология”.

Текущие мощности завода позволяют выпускать до 100 тыс. изделий в год. Эти подложки могут быть использованы для изготовления микросхем или других видов электронных изделий. В докладе Ростеха описывается, как на таких подложках располагаются дорожки для микросхем. Именно поэтому они напрямую влияют на срок службы радиоэлектронных изделий. ОНПП “Технология” организовала серийное производство ситалловых подложек в 2018 году. Ранее эта продукция импортировалась из-за рубежа.