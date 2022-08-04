Отставить горячую воду: как мы усугубляем излишнюю пигментацию кожи неправильным уходом

Гиперпигментация появляется при переизбытке меланина в организме. Если вы мечтаете о ровной мраморной коже, тогда запомните 5 основных ошибок, которые не следует совершать, чтобы у вас не появилось обилие темных пятнышек на лице.

Умывание горячей водой

Когда мы умываемся горячей водой, то распариваем кожу. Пар активизирует меланоциты, из-за чего пигментные пятна увеличиваются в размерах.

Важно соблюдать правильный температурный режим. Вода не должна быть экстремально холодной или горячей. Она должна быть комнатной температуры.

Неподходящая продукция

Перед приобретением того или иного косметического средства по уходу за кожей лица обращайте внимание на состав. Даже если продукция очень разрекламирована, это не значит, что она качественная. Не попадайтесь на уловки маркетологов.

Подбирайте те кремы и лосьоны, которые подходят вам по вашим индивидуальным особенностям, не вызывают аллергических реакций. Если покупаете продукцию для борьбы с пигментными пятнами, то убедитесь, что в ее составе есть ингредиенты, которые активно борются с этой проблемой.

Игнорирование солнцезащитного крема

Вы обращали внимание, что после пребывания на солнце пигментных пятен становится больше? Вам не показалось. Это последствия воздействия улитрафиолета. Если не хотите увеличения количества веснушек, тогда пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Вы также можете приобрести тональный крем с защитой от ультрафиолета. Эту продукцию два в одном нужно использовать в любое время года, когда есть солнце.

Неподходящий солнцезащитный крем

Есть большая разница между солнцезащитным кремом на минеральной основе и тем, который сплошь состоит из химических веществ. При склонности к пигментации отдавайте предпочтение первому варианту. В такой продукции есть оксид титана и оксид цинка — вещества, препятствующие появлению темных пятен.

Использование агрессивных средств для чистки лица

Если вы будете пользоваться агрессивной продукцией для чистки лица, то ваша кожа станет грубой и сухой. А еще могут появиться или увеличиться в размерах пигментные пятна. Это происходит, если в составе есть такие ингредиенты, как:

минеральное масло (оно блокирует поры кожи); пропиленгликоль; бутиленгликол; парафин; парабены (они же консерванты); спирты (сильно сушат кожу); сульфаты (вызывают раздражение, покраснения).

Если увидели в составе того или иного средства вышеперечисленные вещества, то лучше воздержитесь от покупки.