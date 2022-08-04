Что татуировки делают с кожей и как правильно ухаживать за только что сделанным рисунком

В настоящее время татуировки стали популярным способом украшения кожи. Среди них можно встретить настоящие произведения искусства. Но важно помнить, что нанесение тату всегда связано с повреждением кожи. Необходимо тщательно ухаживать за эпидермисом в области рисунка. В статье мы расскажем, что делает татуировка с кожей, а также о правилах ухода.

Что делает татуировка с кожей

Татуировка представляет собой введение пигментов в подкожную клетчатку на глубину 1-2 мм с помощью специальной иглы. Большинство красок для этой процедуры содержит соли металлов, которые помогают рисунку оставаться стабильным.

Тату наносится с помощью специальной машинки, которая перемещает иглу. За минуту производится от 50 до 3000 проколов кожи.

Чернила проникают в дерму – слой кожи, находящийся под эпидермисом, и остаются там навсегда. Сразу после нанесения татуировка представляет собой открытую рану. Ее заживление занимает от 2 недель до 2 месяцев.

Организм реагирует на рану и введение пигментов. Он активирует иммунную систему, которая стремится не допустить воспаления и скорее восстановить целостность кожи.

Далее мы расскажем о возможных негативных последствиях процедуры.

Может ли быть аллергия

Татуировка может спровоцировать аллергическую реакцию. Она вызывается веществами, которые входят в состав чернил. Довольно часто аллергия возникает после применения красных пигментов, содержащих токсичное соединение – киноварь.

Аллергическая реакция может появиться сразу после нанесения или спустя несколько недель. В большинстве случаев она проходит самостоятельно. Однако аллергия может ухудшить качество рисунка, так как иммунная система будет пытаться отторгнуть краситель.

Фоточувствительность

Место нанесения татуировки чувствительно к воздействию солнечных лучей. Аллергия на солнце проявляется в появлении волдырей, сыпи, покраснения и отека. Поэтому тату следует беречь от солнечных лучей.

Есть ли риск заражения

Татуировку можно делать только в проверенном салоне. Эту процедуру ни в коем случае нельзя проводить в домашних условиях. Через грязную иглу передаются опасные инфекции – от ВИЧ и гепатита до грибковых и гнойничковых поражений кожи. Также после процедуры необходимо беречь рану от инфицирования.

Если после нанесения тату у вас возникает покраснение, боли и высыпания в место проколов, то следует немедленно посетить врача. Это признаки проникновения бактерий в рану.

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Потенциальные кожные болезни

Татуировки увеличивают риск таких кожных заболеваний, как экзема и псориаз. Если на месте рисунка у вас появляется воспаление, раздражение или зуд, то обратитесь к дерматологу.

Удаление татуировки

Удаление татуировки – непростая процедура. Это необходимо иметь в виду перед ее нанесением.

Татуировку удаляют лазером. Его лучи разрушают пигменты, но они могут нанести повреждения. Побочные эффекты лазерного излучения пока еще до конца не изучены. Кроме этого удаление тату – довольно болезненная процедура.

Уход сразу после процедуры

После нанесения татуировки мастер обязательно даст вам несколько инструкций по уходу, которым необходимо следовать.

Даже самая маленькая и простая татуировка является стрессом для кожи. После процедуры эпидермис выглядит покрасневшим и припухшим. Татуировщик обычно наносит на это место гель или увлажняющий крем, а сверху закрывает область рисунка повязкой или пищевой пленкой. Он расскажет вам, когда можно заменить бинт или пластик. Не спешите снимать повязку, чтобы посмотреть новую татуировку.

После выхода из тату-салона соблюдайте следующие правила:

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Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото) Не трогайте татуировку руками. Снимайте повязку осторожно, предварительно вымыв руки. Не мочите область рисунка. Убедитесь, что одежда не травмирует и не натирает участок татуировки. Защищайте кожу от солнца. В первый день не посещайте спортзал, бассейн, солярий и сауну. Избегайте употребления алкоголя. Пейте больше воды, это способствует восстановлению кожи.

Если вы замечаете такие признаки, как отек, выходящий за пределы рисунка, усиливающаяся боль или лихорадка, то обязательно обратитесь к врачу.

Первая неделя: образование корочки

В течение первой недели отек и покраснение будут уменьшаться каждый день. В это время на месте повреждения образуется корочка. Ее нельзя удалять, она должна отпасть сама.

В первую неделю татуировка представляет открытую рану. Ее нужно держать в стерильной чистоте и беречь от влаги, за исключением мытья.

Мыть место татуировки можно не более 10 минут. При этом нельзя использовать мыло и скрабы. После водных процедур участок с рисунком нужно промокнуть бумажным полотенцем, а затем дать ему высохнуть на открытом воздухе. Когда кожа станет сухой, нанесите на нее увлажняющий крем.

Мыть татуировку следует ежедневно. Если вы работаете в жаркой или грязной среде, то вам может понадобиться более частое мытье.

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Вторая неделя: отпадание корочки

В начале второй недели корочка начинает отслаиваться. Это может сопровождаться зудом.

Будьте очень осторожны во время мытья поврежденного участка, чтобы не поцарапать кожу. Для снятия зуда используйте увлажняющий крем или охлаждающий бальзам.

Третья и четвертая неделя: заживление

Это последняя и самая медленная стадия заживления. Она может продолжаться довольно долго, поэтому вам следует запастись терпением.

Верхние слои кожи заживают уже на третьей неделе. Более глубоким участкам дермы может понадобиться больше времени для восстановления.

В этот период вероятность проникновения инфекции уменьшается, так как открытой раны уже нет. Продолжайте наносить на участок с тату увлажняющий крем и обрабатывать его солнцезащитным средством перед выходом на улицу.

Постоянный уход

Когда процесс заживления полностью завершится, уход за татуировкой не заканчивается. Необходимо постоянно наносить на область рисунка увлажняющие продукты. Это поможет поддерживать яркость и насыщенность красок.

На татуировку не следует наносить продукты на основе спирта, а также ароматизированные лосьоны и кремы. Область рисунка необходимо беречь от ультрафиолета. В солнечную погоду этот участок следует покрывать SPF-средством. Под действием лучей солнца рисунок может выцвести.

Заключение

Делать татуировку или нет – личный выбор каждого человека. Но если вы решились на эту процедуру, то важно помнить об уходе за кожей. Это обеспечит быстрое заживление поврежденного участка.