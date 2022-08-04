Мнение: Youtube удалил канал Дмитрия Пучкова
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Youtube удалил канал Дмитрия Пучкова.
Как не трудно заметить, удалить можно любой канал с аудиторией любого размера по любому поводу.
Как и ранее считают, Youtube безусловно будет запрещен в России, как только в стране появится хотя бы один более-менее пристойный видео-хостинг (Рутуб с этой ролью пока не совсем справляется)
Канал Дмитрия Пучкова в Телеграм https://t.me/oper_goblin
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Источник: Colonel Cassad
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