Боррель ответил 24 часа спустя на визит Пелоси на Тайвань

Не следует использовать визит Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США на Тайвань, в качестве оправдания военных действий.

Жозеп Боррель (глава дипломатии Европейского союза) сделал это заявление на следующий день после визита Пелоси. Нет никаких причин для того, чтобы визит в Тайваньский пролив использовался в качестве оправдания для военных действий. Нашим законодателям разрешено путешествовать за границу, как это принято”.

Боррель опубликовал следующий твит (заблокированный Россией): “Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, действовать открыто”.