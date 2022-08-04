 

Боррель ответил 24 часа спустя на визит Пелоси на Тайвань

04.08.2022, 7:43, Разное
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Не следует использовать визит Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США на Тайвань, в качестве оправдания военных действий.
Жозеп Боррель (глава дипломатии Европейского союза) сделал это заявление на следующий день после визита Пелоси. Нет никаких причин для того, чтобы визит в Тайваньский пролив использовался в качестве оправдания для военных действий. Нашим законодателям разрешено путешествовать за границу, как это принято”.

Боррель опубликовал следующий твит (заблокированный Россией): “Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, действовать открыто”.

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