 

Аккаунт зампредседателя совбеза Медведева в Telegram был взломан в начале февраля

04.08.2022, 7:33, Разное
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Аккаунт зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в мессенджере был взломан.

Администрация мессенджера и компетентные органы разберутся с этим инцидентом, сообщил журналистам во вторник его помощник Олег Осипов.

По словам представителя экс-президента, все публиковавшиеся посты с февраля «были очевидно не в стиле Дмитрия Анатольевича» – хакеры даже минимально не потрудились над правдоподобностью контента.

– Последний пост в Telegram, который написал Дмитрий Анатольевич, содержал поздравление с 23 февраля… А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал последующие посты, разберется администрация Telegram и ещё те, кому положено разбираться в таких случаях, – сказал он.

Ранее в аккаунте политика появились заметки о последствиях распада Советского Союза, вероятном конфликте России и НАТО, и даже о возможном исчезновении Украины с карты мира.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

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