 

В диагностике заболеваний поможет анализ слез

03.08.2022, 21:39, Разное
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Ученые из Китая и Соединенных Штатов Америки разработали наноразмерную пористую систему iTEARS, которая позволяет диагностировать различные заболевания глаз по анализу состава слез.

Для разработки новой системы пришлось доработать и кардинально изменить старую, которая анализировала состав мочи и плазмы крови. В результате получилась установка, которая за пару минут выделяет из слез экзосомы, необходимые для получения нуклеиновых кислот и белковых соединений. Последние вещества анализируют в другом устройстве.

В ходе эксперимента провели анализ более 900 белков и смогли отличить людей с различными формами синдрома сухого глаза. По мнению специалистов, система может даже отследить прогрессирование патологии с течением времени.



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