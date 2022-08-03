В диагностике заболеваний поможет анализ слез

Ученые из Китая и Соединенных Штатов Америки разработали наноразмерную пористую систему iTEARS, которая позволяет диагностировать различные заболевания глаз по анализу состава слез.

Для разработки новой системы пришлось доработать и кардинально изменить старую, которая анализировала состав мочи и плазмы крови. В результате получилась установка, которая за пару минут выделяет из слез экзосомы, необходимые для получения нуклеиновых кислот и белковых соединений. Последние вещества анализируют в другом устройстве.

В ходе эксперимента провели анализ более 900 белков и смогли отличить людей с различными формами синдрома сухого глаза. По мнению специалистов, система может даже отследить прогрессирование патологии с течением времени.