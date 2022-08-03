 

Мнение: Турбина нашлась, но она никому не нужна

03.08.2022, 21:05, Разное
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"Газпром" смотрел-смотрел на клоунаду в исполнении Германии и Канады, дождался "обнаружения" турбины "Сименс" в Германии и ее "осмотра" Шольцем, после чего заявил, что не будет ее забирать, так как фирма "Сименс" нарушила контрактные обязательства из-за санкций.
Таким образом, увеличение перекачки газа по "Северному Потоку" пока что можно не ожидать.
Начинать же перекачку по "Северному Потоку-2" правительство не хочет, так как это будет однозначно трактоваться как капитуляция перед Путиным.
Тем не менее капитаны немецкой промышленности и их лоббисты в Будестаге продолжают вбрасывать тезис о том, что если не работает "Северный Поток-1" из-за санкций, то надо запустить "Северный Поток-2", чтоб позволить относительно нормально пережить зиму и попутно сохранить промышленность.

Bild сообщает, что с августа 2021-го года по август 2022-го года средняя платежка за газ для обычной немецкой семьи выросла на 184%.
Было – 1300 евро в год. Стало – 3500 евро в год.
При этом сохраняется устойчивая тенденция к дальнейшему росту цен, которую правительство предлагает гражданам решать путем максимально-возможного сокращения потребления газа.

Источник: Colonel Cassad



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