Путинферштеер Шрёдер – РФ якобы выступает за мирное урегулирование украинского кризиса

Кремль хочет переговорного процесса в рамках украинского кризиса, пишет N-TV, ссылаясь на слова бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Политик заявил, что для разрешения конфликта обеим сторонам придётся пойти на уступки: он также отметил, что все проблемы, имеющиеся в рамках кризиса, решаемы.



AP

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер рассказал о том, что в ходе своего визита в Москву на прошлой неделе он в том числе встретился с Владимиром Путиным, пишет N-TV. По словам Шрёдера, Германия и Франция имеют особую ответственность в плане урегулирования украинского кризиса: урегулирование, в свою очередь, невозможно без переговоров.

«Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет переговорного решения. В ходе этого конфликта уже были переговорные начинания, в частности, в марте, в Стамбуле», — приводит издание слова Шрёдера. Политик также отметил «полезную» роль Турции в вопросах переговоров и, в частности, в недавних договорённостях об экспорте зерна. По мнению Шрёдера, договорённости по зерну можно со временем развить до полноценного прекращения огня.

Все проблемы, имеющиеся в рамках украинского кризиса, решаемы, подчеркнул Шрёдер. Он отметил, что представление о том, что Украина может отвоевать себе Крым, абсурдно, поскольку этот регион является русским. Кроме того, Шрёдер заявил, что решение Ангелы Меркель предотвратить вступление Украины в НАТО в 2008 году было верным. Экс-канцлер напомнил, что сам Владимир Зеленский говорил о возможности нейтралитета Украины по примеру Австрии.

По мнению политика, разрешение конфликта потребует уступок от обеих сторон. При этом Шрёдер отметил, что неверно будет воспринимать возможные уступки со стороны Киева как мир, навязанный Россией. Экс-канцлер также заявил, что в мирном процессе должны принять участие США.