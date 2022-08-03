Скандалы: «Любой футболист хочет играть»

Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?

Российский футбол переживает экстремально тяжелые времена: ни сборные, ни клубы не допущены до международных соревнований, легионеры массово покидают РПЛ, а иностранные команды очень неохотно приглашают футболистов из России. Но даже в таких сложных условиях в Европе осталось немало российских игроков, за которых можно и нужно переживать любителям футбола. В преддверии старта нового сезона в большинстве европейских чемпионатов «Лента.ру» рассказывает подробнее о россиянах, которые выступают за пределами страны.

От Монако до Турина

Самый дорогой российский футболист Александр Головин, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро, начнет пятый сезон в составе «Монако». В последние месяцы было множество слухов об интересе к полузащитнику со стороны самых разных европейских команд, но монегаски решили не расставаться с одним из ключевых футболистов.

Россиянин здорово выглядел в предсезонных матчах: сначала Головин отметился голом и результативной передачей во встрече с миланским «Интером», а затем забил в игре с «Саутгемптоном». Это добавляет оптимизма российским болельщикам, которые рассчитывают на огненный сезон в исполнении россиянина. Потенциал позволяет хавбеку выступать за европейский топ-клуб, но новый этап в карьере Головина никак не начнется. Способствовать профессиональному росту Головина может хорошее выступление в Лиге чемпионов, только в нее надо для начала попасть. В первом матче третьего квалификационного раунда «Монако» дома сыграл вничью с ПСВ (1:1), так что вопрос о победителе противостояния открыт.

Еще один суперталантливый российский футболист Алексей Миранчук вот-вот сменит клуб. В «Аталанте» на протяжении двух сезонов полузащитник проигрывал конкуренцию одноклубникам и проходил в состав с большим скрипом. Атакующий хавбек по большей части довольствовался ролью запасного, часто получая по пять-десять минут игрового времени за матч или вовсе оставаясь на лавке на протяжении всей игры. При всем этом россиянин умудрился забить несколько классных мячей и эпизодически показывал товар лицом, проводя вдохновенные матчи.

Этого хватило, чтобы на Миранчука обратил внимание другой клуб серии А — «Торино». В ближайшее время туринская команда должна заключить с «Аталантой» арендное соглашение с правом выкупа. По информации журналиста Николо Скиры, новый клуб сможет приобрести права на Миранчука за 12 миллионов евро, а также будет обязан предложить ему контракт по схеме «3 плюс 1».

Любой футболист хочет как можно больше играть и прогрессировать. Если у Алексея в «Аталанте» не получалось, то нужно сделать шаг назад, чтобы выходить в каждом матче и всем доказать, что Миранчук — это хороший футболист. Самое главное, чтобы Алексею дали игровое время и он смог оправдать надежды, — Дмитрий Булыкин

Конечно, «Аталанта» богаче и амбициознее «Торино», бергамаски серьезно превосходят туринцев по подбору футболистов, однако в прошлом сезоне команды финишировали совсем рядышком — на восьмом и десятом местах соответственно. В итоге и те, и те остались без еврокубков, так что сильно печалиться Миранчуку не стоит. Напротив, в «Торино» у россиянина наверняка будет гораздо больше игровой практики, так что трансфер — отличный шанс для россиянина перезапустить свою итальянскую карьеру.

Вечером на лавочке

Такого шанса, видимо, уже нет у другого россиянина из серии А — Александра Кокорина. «Фиорентина» даже не вызвала его на предсезонный сбор и мечтает лишь о том, чтобы как можно скорее избавиться от нападающего. Форвард сидит в глухом запасе, получает фантастические 1,8 миллиона евро за сезон, а его контракт действует еще целых два года. «Фиалки» не могут найти желающих пригласить к себе Кокорина, как и не могут разорвать с ним контракт. По данным «Матч ТВ», итальянцы предлагают россиянину полюбовно разойтись за 2 миллиона евро, но Кокорин умеет считать деньги и требует все причитающиеся ему до конца контракта 3,6 миллиона. Чья возьмет в этом споре — отдельная интрига межсезонья.

Неустанно полирует лавку и российский вратарь «Байера» Андрей Лунев. В прошлом сезоне голкиперу доверили сыграть по одному матчу в чемпионате Германии и Лиге Европы, все остальное время россиянин наблюдал за действиями в рамке безоговорочного первого номера леверкузенской команды Лукаша Градецки. Финский голкипер играет очень стабильно, к тому же еще и носит капитанскую повязку, так что выиграть у него конкуренцию Луневу будет очень сложно.

Шанс у россиянина появится лишь в случае травмы Градецки, но уповать на это бесчеловечно

К тому же «Байеру» предстоит битва сразу на несколько фронтов, так что Лунев вполне может получить шанс и при живом-здоровом Градецки. Сам россиянин не унывает, планирует продолжать борьбу за место в стартовом составе, а также признается, что комфортно чувствует себя в Германии в бытовом плане.

Зимой такие варианты были. В другом европейском чемпионате. Но «Байер» не отпустил. Нам сказали, что рассчитывают на меня. Сказали конкурировать дальше, работать в том же духе, с тем же рвением, ждать шанса. В общем, вполне очевидные вещи, — Андрей Лунев

Наши в Будапеште

Продолжает строить европейскую карьеру бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист начал второй сезон во главе венгерского «Ференцвароша» и сейчас перед ним стоит несколько задач. Во-первых, нужно защищать добытые весной титулы в Венгрии — Кубок страны и чемпионство, а во-вторых, — как можно лучше выступить в Европе. «Ференцварош» как обладатель золотых медалей получил право побороться за место в групповом этапе Лиги чемпионов и сейчас эта борьба в самом разгаре.

Во втором квалификационном раунде команде Черчесова противостоял словацкий «Слован», первый матч для команды из Будапешта получился провальным. Венгры на своем поле уступили со счетом 1:2, после чего многие похоронили «Ференцварош». В Словакии подопечные российского специалиста устроили феерический камбэк: уже к 30-й минуте гости вели со счетом 2:0, в середине второго тайма пропустили один мяч, а в концовке дважды огорчили соперника и завоевали путевку в следующий раунд. Результат Черчесов воспринял со сдержанным оптимизмом. Он также рассказал об интересных нюансах подготовки к ответной игре.

Самое сложное за неделю подготовки ко второму матчу? Погода. В Будапеште 42 градуса жары, такого здесь никогда не было. Надо было все просчитать — тут нужно отдать должное тренерскому штабу. Мы были вынуждены тренироваться в 9 утра ― было очень много нюансов, — Станислав Черчесов

В третьем квалификационном раунде команде Черчесова предстоит встретиться с азербайджанским «Карабахом», первый матч уже 3 августа. Венграм не стоит недооценивать соперника: во втором раунде команда прошла швейцарский «Цюрих», плюс в последние несколько сезонов регулярно добиралась до группового этапа Лиги Европы. Противостояние обещает быть остросюжетным.

Турецкие каникулы

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев в мае неожиданно для многих покинул петербургский «Зенит». Еще в январе хавбек получил предложение по новому контракту, которое полностью устраивало его с финансовой точки зрения, однако все равно решил поискать варианты в Европе, так как испытывал проблемы с мотивацией. Однажды подобным уже занимался другой игрок сине-бело-голубых — Далер Кузяев.

В итоге после нескольких месяцев безуспешных переговоров с европейскими клубами полузащитнику пришлось заключить с «Зенитом» новый контракт

У Оздоева все сложилось удачнее: он смог подписать контракт с турецким «Фатихом Карагюмрюком». В прошлом году клуб занял достаточно высокое для себя восьмое место в чемпионате Турции, а тренером команды является сам Андреа Пирло. Кроме того, в составе «Фатиха» играют хорошо известные российским болельщикам Ахмед Муса и Джанер Эркин, выступавшие за ЦСКА. В целом в турецкой команде не очень много высококлассных футболистов, поэтому у Оздоева есть отличные перспективы стать одним из лидеров.

В турецком чемпионате есть еще один российский футболист — антигерой матча квалификации ЧМ-2022 против Хорватии Федор Кудряшов. 35-летний защитник уже объявил об окончании карьеры в национальной команде, но совсем вешать бутсы на гвоздь не собирается. «Антальяспор» можно смело сравнить с «Фатихом Карагюмрюком»: в прошлом сезоне команда Кудряшова финишировала на соседней седьмой позиции. Оба коллектива вряд ли будут претендовать на чемпионство, но обязательно поборются за зону еврокубков. У российских команд такой возможности пока нет.

Вратарские приключения

В прошлом сезоне широкий круг поклонников европейского клуба узнал о существовании в Норвегии клуба под название «Буде-Глимт». Известность команда получила благодаря фееричному выступлению в Лиге конференций: норвежцы в группе со счетом 6:1 обыграли «Рому», а в плей-офф прошли «Селтик» и «Аз Алкмар». Остановились дерзкие скандинавы лишь в 1/4 финала, причем в первом матче они снова победили «Рому» (2:1). Правда, в ответной игре итальянцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Бессменным первым номером «Буде-Глимта» во всех матчах был 27-летний российский вратарь Никита Хайкин, который благодаря уверенной игре удостоился приглашения от Валерия Карпина в национальную команду. В нынешнем сезоне голкипер вместе с клубом уже вовсю бьется за попадание в Лигу чемпионов: норвежцы уверенно прошли два квалификационных раунда, выбив из турнира клубы из Северной Ирландии и с Фарерских островов. Следующим соперником «Буде-Глимта» стал литовский «Жальгирис». Недавно Хайкин признался, что россиянам в Европе сейчас непросто.

Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира, — Никита Хайкин

В еврокубках выступит еще один российский вратарь — Юрий Лодыгин, который в июне перешел из греческого ПАС в гораздо более именитый «Панатинаикос». Афинская команда поборется за место в групповом этапе Лиги конференций, 4 августа ей предстоит провести первый матч третьего квалификационного раунда против пражской «Славии». Лодыгин в предсезонных матчах получал достаточное количество игрового времени, так что вполне возможно, что тренерский штаб «Панатинаикоса» сделает ставку на 32-летнего россиянина.

Российские клубы в нынешнем сезоне вынуждены наблюдать за еврокубками со стороны, однако без своих представителей в Старом Свете страна не останется. Сейчас самое время становиться персональными фанатами футболистов, которые несмотря ни на что продолжают напоминать о присутствии России в международном футболе.

Алексей Гусев

Оригинал материала: “Лента.ру”