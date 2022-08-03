 

«Не расставалась со стаканом весь полёт» – стюардесса рассказала о визите Пелоси на Тайвань

03.08.2022, 11:33, Разное
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа 2022 год прибыла на самолёте Boeing C-40С американских ВВС в столицу Тайваня.

Перелёт проходил в крайне напряжённой обстановке – Пекин неоднократно выражал протесты, а в Тайваньском проливе армия и флот КНР начали масштабные учения.

Как рассказала в интервью телеканалу Fox News стюардесса Жаклин Джефферсон, которая находилась на борту лайнера, Пелоси и её команда очень эмоционально восприняли угрозы Китая сбить самолёт. Члены американской делегации весь полёт употребляли крепкие спиртные напитки, наркотики и предавались разврату.

– Нэнси и её помощники реально допускали, что китайцы могут атаковать самолёт. Поэтому сразу после набора высоты они стали выпивать, Пелоси пила бурбон и не расставалась со стаканом весь полёт. А один из переводчиков так напился, что на Тайване его пришлось натурально выносить из самолёта. Отличились и секретари Пелоси – они нанюхались кокаина, а потом было такое, что я этого и рассказать не могу, – рассказала Джефферсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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