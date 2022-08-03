Мнение: Поляки пожинают горькие плоды русофобии

«Полякам начинает не хватать денег» – заголовок статьи в свежем выпуске популярного польского журнала Wprost, посвящённой росту объёмов внебанковских кредитов в стране на 41%, можно отнести к экономической ситуации польских домохозяйств в целом. Инфляция в Польше является одной из самых высоких в Европе – как сообщило 29 июля Главное статистическое управление страны, по предварительным подсчётам цены потребительских товаров и услуг в июле 2022 года выросли на 15,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Это самый высокий показатель с марта 1997-го, когда инфляция в Польше составила 16,6%. Но польские эксперты не сомневаются, что этот рекорд будет побит в конце 2022-го или начале 2023 года – по их прогнозам, тогда инфляция может составить не менее 18%. При этом аналитики польского mBank говорят даже о 20-25-процентной инфляции в первом квартале следующего года.

Главной причиной такого роста цен стало подорожание энергоносителей в связи с сокращением или прекращением их импорта из России. Напомню, 15 апреля этого года Польша полностью запретила импорт угля из России, Белоруссии и Донбасса. На этом фоне стоимость тонны угля для населения почти достигла уровня в 3 тысячи злотых (около 650 долларов). Уже в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что угля в стране в достаточном количестве нет, а в ближайшие недели и месяцы с доступностью угля будет «много проблем».

Как отмечал 23 июля в интервью изданию Wirtualna Polska бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф, стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на импорт российского угля. Штайнхофф подчеркнул, что решение Варшавы имело бы смысл, если бы оно было принято всеми странами-членами ЕС. «Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы – в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», – сказал экс-министр. Стоит отметить, что в отдельных местностях Польши власти готовятся к переводу школ на дистанционную работу – потому что в бюджетах нет денег для закупки подорожавшего угля для обогрева школьных зданий.

Правительство Польши попыталось решить проблему привычным для себя способом – дотациями из бюджета, пообещав торговцам 750 злотых компенсации на каждой тонне угля, если они будут продавать его населению по 996 злотых (около 210 долларов). Но желающих не нашлось, ведь 996+750=1746 злотых, что куда меньше цены в 2900-3000 злотых, по которой реально купить уголь для домохозяйств. Кстати, сделать это можно далеко не во всех привычных местах – во время визита польского премьера Моравецкого в окрестности Щецина в середине июля местные жители пожаловались ему, что в районе ныне работает только один угольный склад из трёх.

Примерно в то же время с прилавков польских магазинов пропал обычный белый сахар. В Варшаве его не стало как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi. В отдельных торговых точках он появлялся время от времени, и тогда для покупателей вводили лимиты – не более десяти килограммов в одни руки. Ещё несколько недель назад средняя цена кило сахара была около 3 злотых, сейчас она превысила 4 злотых, а в некоторых сетях его продают дороже 5 злотых (1,1 евро).

Однако даже эти цены продержатся недолго, до исчерпания запасов в магазинах, – ведь оптовые торговцы уже просят за килограмм белого сахара более 6 злотых. При этом в немецких магазинах сахар стоит в среднем 80 евроцентов (3,5 злотых). Польские СМИ иронизируют: «Где купить дешёвый сахар без лимита? Не в магазине Biedronka, а в Германии».

Причина, как вы догадались, тоже в антироссийских санкциях и запретах – на этот раз в отношении удобрений. Как заявил изданию Dziennik Gazeta Prawna президент компании Pfeifer & Langen Polska Роман Кубяк, вследствие этого цены на удобрения в Польше выросли, что привело к подорожанию сахарной свеклы как минимум на 40%.

«С учётом подорожания энергоносителей, производители сахарной свеклы говорят о повышении цен на несколько десятков процентов. Мы вынуждены будем компенсировать эти затраты, чтобы сельхозпроизводители не переключились на выращивание зерновых или рапса, биржевые цены которых бьют рекорды», – отметил Кубяк, обойдя вниманием тот факт, что к повышению стоимости удобрений и топлива привели политические решения польских властей.

Примечательно, что представители бизнеса, журналисты и оппозиционные политики Польши критикуют своё правительство исключительно за неправильную, по их мнению, борьбу с последствиями дефицита и роста цен. Говорить же о причинах – русофобской политике Варшавы, поддержке и даже инициировании ею направленных против РФ решений Брюсселя (как это было, к примеру, с «газовой директивой» ЕС, дискриминировавшей оба «Северных потока») – в нынешней Польше не просто не принято, но и опасно. Никому не хочется быть записанным в «агенты Кремля».

Сами же польские власти вслед за своими американскими кураторами лишь повторяют мантры о «путинской инфляции» и необходимости быть готовыми к жертвам ради «свободы и демократии» на Украине. Кстати, писать «на Украине» в Польше скоро запретят – на днях Совет польского языка постановил, что политически корректной является лишь форма «в Украине», хотя это противоречит как польскому правописанию, так и языковой традиции, сформировавшейся на протяжении многих столетий. Так что для отвлечения внимания своего населения от проблем страны в Польше употребляют не только привычную ныне для всего Запада русофобию, но и более характерные для Украины «игры с языком».

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