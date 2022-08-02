Рубашки без рукавов — хит этого лета: какие еще можно успеть поносить в августе

Создать изысканный и элегантный образ летом, который подходит для офиса и работы, можно с помощью рубашки без рукавов. Это универсальный предмет гардероба, превосходно вписывающийся в деловой стиль. Вот, какие рубашки нынче в тренде и с чем их носить.

С воротником

Нет ничего универсальнее, чем классика. Рубашка с воротником на пуговицах — это изделие, которое никогда не выйдет из моды.

Для создания стильного и делового образа сочетайте такой верх с брюками.

Если у вас однотонная рубашка, то вы можете подобрать низ с принтом. Например, юбку с рисунком.

Для создания более неформального образа скомбинируйте рубашку с укороченными джинсами. В данном случае можно не заправлять рубашку в брюки, а носить навыпуск.

Еще один хороший вариант на лето — это рубашка с шортами. При желании можете выбрать как изделие из денима, так и из другого вида текстиля.

На бретелях

В жаркую погоду можно рассмотреть вариант рубашки на бретелях. В данном случае образ получится неформальным и подойдет, скорее, для свидания, нежели для работы. Здесь наблюдается “пижамная эстетика”.

Такую рубашку можно совмещать с джинсами, с юбками или с шортами по вашему усмотрению.

С круглым вырезом

Ищете изысканности и элегантности? Думаете, в чем оправиться на собеседование или на деловую встречу? Тогда рассмотрите вариант рубашки на пуговицах с круглым вырезом.

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Чтобы изделие не выглядело слишком скучно, выберите дизайн с небольшими отверстиями на ткани, чтобы они составляли узор. Сочетайте такой верх с брюками прямого кроя любого базового цвета. Нынче в тренде — оливковый и горчичный.

С принтом

Кто сказал, что рубашки должны быть однотонными? Вы можете рассмотреть дизайн изделий с принтом, а не только с оттиском на ткани.

Беспроигрышный вариант — рубашка в полоску или в клетку.

Такое изделие сочетается с любым однотонным низом, включая шорты, юбки, джинсы и брюки.