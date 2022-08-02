Платье макси – хит этого лета: как правильно выбрать свой фасон невысоким женщинам

Для многих девушек одной из самых любимых вещей является макси-платье, которое можно носить как весной, так и летом. Этот наряд остается в моде на протяжении нескольких лет и всегда выглядит свежо и актуально. Однако женщинам с невысоким ростом бывает довольно сложно подобрать для себя макси-платье.

Если одежда слишком длинная, то она сильно перегружает образ. Вот несколько советов относительно того, как можно подобрать макси-платье девушкам невысокого роста.

Посетить отдел для миниатюрных женщин

Именно в этом отделе стоит выбирать макси-платье. Это даст возможность приобрести просто идеальный вариант, который отлично подойдет по всем параметрам.

Всегда примерять понравившийся наряд

Если понравилось какое-то платье, то обязательно нужно его примерять, чтобы понять, насколько оно длинное и подойдет оно вам или нет.

Не стоит бояться примерять даже те вещи, которые кажутся не слишком привлекательными.

Выбирать регулируемые бретельки

Регулируемые бретельки помогают укоротить макси-платье. Кроме того, это позволит адаптировать наряд под совершенно любую фигуру и выглядеть просто потрясающе.

Регулируемые бретельки дают намного больше возможностей для того, чтобы сделать платье той длины, которую хочется получить.

Если несколько некомфортно из-за того, что верхняя часть тела мало прикрыта, то стоит добавить в свой образ красивый кардиган. Это позволит сделать наряд более интересным, и вы сможете носить его даже осенью.

Подчеркнуть талию

Некоторые макси-платья имеют выраженную талию. Обычно они выполнены из эластичного материала.

Чтобы сделать платье более коротким, стоит немного подтянуть наряд по линии талии. Если же не нравятся наряды, выполненные из эластичной ткани, то стоит просто добавить свой любимый ремень. Это позволит стилизовать платье и сделать его более коротким.

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Допускать усадку

Многие вещи дают некоторую усадку при первой стирке. Особенно если это 100%-й хлопок. Можно рассчитывать на то, что подол будет подниматься как минимум на 2-3 см, если это хлопок.

При покупке предметов гардероба стоит помнить о том, что они всегда могут давать определенную усадку. Это даст вам больше возможностей и убережет от совершения ошибки.

Носить каблуки

Если невысокой девушке хочется носить макси-платье, то стоит сочетать его вместе с обувью на высоких каблуках.

Однако не стоит ограничивать себя только лишь каблуками. Летом вполне актуальной будет танкетка, а осенью можно надеть ботинки или ботильоны.

Разные платья требуют разной высоты подошвы обуви. Поэтому нужно примерять платье с теми туфлями, с которыми будете его носить.

Пошить наряд по индивидуальному заказу

Если хочется выглядеть просто невероятно, стоит пошить платье по индивидуальному заказу. Это позволит получить наряд идеальной длины и сделать свой образ действительно уникальным.

Учитывая все эти рекомендации, можно быть точно уверенной в том, что внешний вид получается просто восхитительным, ярким и гармоничным. Чтобы выглядеть еще более стильно и привлекательно, обязательно нужно правильно подобрать аксессуары.