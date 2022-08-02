 

G7 изучает возможность запрета на транспортировку российской нефти

02.08.2022, 19:15, Разное
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Министры иностранных дел стран G7 осудили использование Россией экспорта энергоносителей для оказания международного давления. “Большая семерка” продолжает усилия по сокращению торгового сотрудничества с Россией. Это включает в себя рассмотрение вопроса о запрете всего экспорта нефти из России.
“Мы намерены продолжать рассматривать различные подходы, включая полный запрет на все услуги, позволяющие транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда нефть была куплена по заниженной стоимости, согласованной с международным партнером”, – говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте ее министерства иностранных дел.

Представители международного клуба утверждают, что РФ использует свое положение крупного экспортера нефти для финансирования агрессии за счет энергетически уязвимых стран. В тексте заявления отмечается, что безопасность будущего общества зависит от того, насколько быстро международное сообщество перейдет на чистые источники энергии.



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