 

Белое кружевное платье или джинсовые бермуды: пять стильных нарядов для отдыха в августе

02.08.2022, 17:30, Разное
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Август имеет свою неповторимую атмосферу. Это все еще лето, но уже не такое жаркое и изнуряющее, как в предыдущие два месяца. К тому же, это преддверие осени, а в этом есть своя неповторимая романтика. Если вы собираетесь в отпуск в августе, возьмите с собой 5 удачных нарядов.

ТОП-5 нарядов на август

Отправляясь на отдых, обязательно захватите с собой полупрозрачные сетчатые брюки, украшенные ярким принтом. Это идеальный вариант для походов на пляж. Дополните экстравагантные брюки белым топом, чтобы не обгорели плечи.

Розовое платье в стиле Барби – это один из ключевых трендов лета 2022 года. Оно может быть как однотонным, так и с пестрыми деталями. Его можно сочетать с классическими аксессуарами или с чем-то таким же ярким. Это прекрасный образ для прогулок в разгар солнечного дня.

Невероятно стильно и романтично выглядят длинные кружевные платья. Обязательно обзаведитесь подобным нарядом для романтичных прогулок по набережной на закате.

Это может показаться странным, но на отпуске будут вполне уместны наряды в офисном стиле. Это какая-нибудь яркая рубашка и классические черные брюки с разрезами впереди. В таком образе вполне можно сходить в ресторан.

Многие голливудские звезды этим летом ходят в джинсовых бермудах. Это удобная и, в то же время, стильная одежда на каждый день.



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