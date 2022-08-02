 

Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной

02.08.2022, 16:45, Разное
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В любви Светлане Сорокиной не повезло. Ведущая дважды выходила замуж, но оба ее брака оказались неудачными. Несмотря на фиаско в личной жизни, телезвезде посчастливилось испытать радость материнства. В 2003 году она удочерила 11-месячную девочку. Сейчас наследнице журналистки уже 20 лет.

Вокруг Светланы Сорокиной всегда было много поклонников и воздыхателей. Казалось, что успешная и привлекательная ведущая обязательно найдет вторую половинку. Однако судьба распорядилась иначе. Первый брак журналистки распался, оставив ей на память о муже известную на сегодняшний день фамилию. Второй союз, с телеоператором Владимиром Гречишкиным, тоже закончился разводом. Детей у Светланы ни с одним из мужей так и не появилось.

Пережив две неудачи в личной жизни, Сорокина все еще отчаянно мечтала стать матерью. В один момент телеведущая всерьез задумалась об усыновлении. Светлана хотела взять на воспитание мальчика от 3 до 5 лет, потому что боялась не справиться с младенцем. Однако встреча с 11-месячной кареглазой малышкой в одном из детских домой полностью изменила ее решение.

Увидев кроху в первый раз, Сорокина сразу почувствовала с ней родственную связь. В 2003 году, когда телеведущей было 46 лет, они стали одной семьей. Светлана удочерила девочку и назвала ее в честь любимой бабушки – Антониной. Тоня росла умницей, радовала знаменитую маму своими успехами и, как ни странно, становилась все больше похожей на нее внешне.

Журналистка и ее наследница всегда жили душа в душу. Однако однажды их семейная идиллия оказалась под угрозой. Много лет назад на работе Сорокиной объявилась женщина, представившаяся биологической матерью ее дочки. Она заявила, что осознала свою ошибку, и потребовала вернуть ей девочку. Впрочем, Светлана ясно дала понять, что никогда и никому не отдаст свою Тоню.

Сейчас Антонине 20 лет. Она ведет непубличную жизнь и часто проводит время со знаменитой мамой. Многие считают, что приемная дочь выросла удивительно похожей на Сорокину. Журналистка, судя по всему, с этим согласна. Она называет Тоню своей улучшенной копией.



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