 

Hill – противником вступления Швеции и Финляндии в НАТО впервые стал американский сенатор

02.08.2022, 16:40, Разное
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Республиканский сенатор Джош Хоули от штата Миссури заявил, что будет голосовать против принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Такое заявление идёт вразрез с позицией большинства конгрессменов из обеих партий, отмечает The Hill. По мнению Хоули, главным соперником для США сейчас является Китай, а расширение американских обязательств в Европе лишь усугубит проблемы в сфере безопасности.


AP

Представитель республиканцев Джош Хоули стал первым членом сената, выступившим против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Этот сенатор от штата Миссури пообещал проголосовать против резолюции, одобряющей вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пишет The Hill. В прошлом месяце во время аналогичного голосования в палате представителей против этой символической резолюции выступили 18 республиканцев, отмечается в статье. 

Лидер сенатского большинства Чарльз Шумер, представляющий штат Нью-Йорк, хочет добиться, чтобы сенаторы проголосовали за расширение Североатлантического альянса до того, как законодатели покинут Вашингтон и уйдут 8 августа на каникулы длиной в месяц, поясняет The Hill. 

Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО получили широкую поддержку как среди демократов, так и среди республиканцев. Однако Хоули, который также входил в число 11 консерваторов, выступавших против принятого конгрессом в мае этого года пакета помощи Украине на сумму $40 млрд, настаивает на том, что Соединённые Штаты не готовы одновременно соперничать и с Москвой, и с Пекином.

«Как признаётся в Стратегиях национальной обороны США на 2018 и 2022 годы, Соединённые Штаты не в состоянии победить Китай и Россию в двух крупных войнах одновременно. И мы сейчас находимся не там, где должны были бы быть в Азии», — подчёркивает Хоули в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest. 

Он предупреждает, что Соединённым Штатам сейчас не следует расширять свои обязательства в сфере безопасности в Европе на фоне более серьёзной угрозы со стороны Китая. «Финляндия и Швеция хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию в Европе. Это вполне понятно, учитывая их местоположение и потребности в безопасности», — пишет Хоули.

Однако главный внешний враг для Америки, по его мнению, сейчас находится не в Европе, а в Азии, поэтому необходимо учитывать угрозы со стороны Китая. «И когда дело доходит до китайского империализма, американский народ должен знать правду: Соединённые Штаты не готовы сопротивляться ему. Расширение американских обязательств по обеспечению безопасности в Европе сейчас только усугубит эту проблему — и сделает Америку менее безопасной», — предупреждает сенатор. 

По мнению Хоули, США сейчас не готовы будут отразить вероятную военную агрессию со стороны Китая в Тихом океане из-за большого количества отвлекающих факторов, включая взятые на себя обязательства на Ближнем Востоке и в Европе. «Перед лицом этой суровой реальности мы должны сделать выбор. Мы должны меньше делать в Европе (и где-либо ещё), чтобы отдавать приоритет Китаю и Азии», — уверен он. 

Конечно, Вашингтон не должен полностью отказываться от оказания поддержки своим союзникам по НАТО. Однако европейские союзники могли бы взять на себя больше ответственности за защиту Европы и вкладывать больше средств в укрепление своих собственных вооружённых сил, подчёркивает Хоули в своей статье. 

Такая позиция Хоули фактически идёт вразрез с мнением его коллег-сенаторов и других членов Республиканской партии, констатирует Hill. В частности, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на прошлой неделе заявил, что Соединённым Штатам «повезёт иметь двух таких впечатляющих и способных новых союзников по НАТО, как Финляндия и Швеция». 

Финляндия и Швеция объявили в мае этого года о своём намерении вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине, напоминает Hill. Их заявки должны одобрить все 30 государств — членов Североатлантического альянса. На данный момент принятие двух скандинавских стран ратифицировали правительства 19 стран, остальные 11 (включая США) пока не приняли соответствующее решение.



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