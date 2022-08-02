Лесные пожары Югры охватили более 10 000 га

Во вторник в Ханты-Мансийском автономном округе на 5,5% увеличилось количество лесных пожаров. Это на 5,5% больше, чем утром в понедельник.

Такую информацию опубликовал во вторник департамент природных ресурсов Югры. На утро 1 августа на площади 9 6133,8 га действовал 31 лесной пожар. На 2 817,8 га по состоянию на 2 августа локализовано 11. Согласно сводке, по состоянию на 08:00 по московскому времени (07:00 мск) в Югре на площади 10 142,5 га полыхало 37 лесных пожаров.

В сводке указано, что восемь пожаров локализованы на общей площади 1 697,9 га. Причиной пожаров стали грозы. По данным МЧС РФ, с начала пожароопасного сезона в Югре возникло 240 лесных пожаров на площади более 222 000 га.