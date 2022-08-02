 

В Челябинске растет число случаев заболевания COVID-19

02.08.2022, 16:25, Разное
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Министерство здравоохранения области сообщило, что по состоянию на 2 августа зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения COVID-19.
Это на пятнадцать случаев больше, чем 1 августа. “За последние сутки излечено 158 человек. Однако вчера было зарегистрировано 203 подтвержденных случая, восемь из которых – школьники”. Как рассказали “URA.RU” в региональном министерстве здравоохранения, за последние сутки умер один человек.



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