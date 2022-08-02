Успех сборной Чехии на Евро 1996

У сборной Чехии есть статус одной их сильнейших в европейском футболе. Отсутствие побед на крупных международных турнирах не помешало получить ей такой рейтинг. Аналитики отмечают высокое качество игры чехов, которая позволяет им регулярно попадать в высокие стадии турниров. Одним из таких достижений в активе команды является участие в финале Евро 1996. Для болельщиков, которые верят в победы чехов, с лучшими котировками доступны ставки на спорт официальный сайт 1xBet.kg/ru .

Участие в турнире для Чехии началось с групповой стадии, где кроме нее были:

Италия;

Германия;

Россия.

Борьбу за первых две строчки прогнозировали между итальянцами и немцами, а чехи по мнению аналитиков должны были занять третье место. Тем не менее команда Чехии по итогу оказалась второй. Вместе со сборной Италии они набрали по четыре очка, но пройти дальше им помогло правило забитых/пропущенных мячей. БК 1xBet скачать на Андроид стоит для ставок на подобные показатели и другую статистику каждого матча.

Игра сборной Чехии в группе аналитиков не поразила: одна победа в матче с Италией и ничья с Россией на фоне проигрышей в остальных играх. Однако учитывая посредственный состав, выход чехов в плей-офф был достижением. Хотя на ее победу на официальном сайте 1xBet ставки на спорт мало кто сделал бы.

Как Чехия выступила в плей-офф

В четвертьфинале чехи играли с Португалией. Хоть это середняковая команда, матч получился трудным. Оба противника заработали по 4 желтые карточки, а Чехия ещё и красную. Однако чешская сборная вышла победителем благодаря забитому Карелом Поборски мячу на 56 минуте. На 1xBet.kg/ru/live можно найти матчи, которые ничем не уступают по накалу страстей.

Соперником Чехии в полуфинале стал мощный европейский гранд – сборная Франции. Но чехи не собирались сдаваться и оттягивали темп игры. В основном времени и двух дополнительных таймах никто не смог забить, хоть игра была динамичной и с множеством нарушений. Билет в финал разыгрывался в серии пенальти, где чехи были сильнее. Чтобы следить за такими встречами в прямой трансляции, можно скачать на Андроид приложение БК 1xBet.

Финальная игра состоялась против Германии, которая была явным фаворитом пары. В первом тайме забить не смог никто, но во втором чехи вырвались вперед благодаря пенальти Патрика Бергера. Немцы ответили уже через 14 минут, а в добавленном времени Оливер Бирхофф забил свой второй мяч и сделал Германию чемпионом Евро 1996. Хоть Чехия осталась второй, она достойно прошла матчи с более мощными оппонентами. Сегодня на 1xBet прогнозы на ее матчи можно делать с отличными котировками и ждать новых высот.