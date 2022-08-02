 

В технопарке “ЗИЛ” создадут более тысячи рабочих мест

02.08.2022, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соглашение о строительстве технопарка “ЗИЛ” Москва заключила осенью 2020 года. На площадке продолжаются строительно-монтажные работы, рассказал заместитель мэра.

Технопарк строится на участке четыре гектара. Общая площадь корпусов составит 114 тысяч квадратных метров, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Инвестор реконструирует старые корпуса и возводит новые. В них разместятся предприятия по производству автокомпонентов и микроэлектроники, разработчики информационных технологий и другие высокотехнологичные компании.

Благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта технопарк позволяет уменьшить с 17% до 13,5% региональную часть налога на прибыль. Налог на имущество обнуляется, а земельный составляет 0,7% от исчисленной суммы.

Технопарки позволяют локализовать производство в Москве, снизить себестоимость товаров, создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу. Также улучшаются условия для импортозамещения.

В Москве продолжается реконструкция территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ). Там строят комфортные кварталы с жильем, социальными объектами, офисами, кафе, магазинами, предприятиями, благоустраиваются места отдыха.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03.22 / Мнение: Сделка

20.09.21 / На МКС зафиксирован вброс бюллетеней на выборах в Госдуму

30.01.22 / Врачи о главном: при “омикроне” легкие считаются главной “мишенью”

09.03.21 / Алексея Навального исключили из «России будущего» из-за наличия судимости

21.10.20 / Мнение: Воровать чиновникам становится бессмысленно

07.03.22 / Мнение: Новости экономики. Газ – 3000 долларов за 1000 кубометров

21.12.20 / Скандалы: Володины против коронавируса

26.02.22 / Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!

04.05.21 / Четыре комнаты: парфюмерные новинки весны в арт-съемке HELLO!

30.07.22 / Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика