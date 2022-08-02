Пермскому резервному фонду помогли колебания ключевой ставки

Власти планируют перевести часть средств, которые пермское правительство смогло заработать благодаря колебаниям ключевой ставки, в региональный резервный фонд.

Соответствующее постановление краевое правительство опубликовало на своем сайте. В документе, подписанном Ольгой Антипиной (и.о. председателя), говорится, что уточненная сводная бюджетная роспись бюджета Пермского края предусматривает увеличение бюджетных ассигнований правительству Пермского края на 500 млн рублей

. Также определен источник увеличения доходов расходов бюджета за счет операций по управлению балансом на едином казначействе. URA.RU ранее сообщало, что Пермский край за первое полугодие 2022 года заработал 2,96 млрд рублей от размещения бюджетных средств на казначейских счетах.

К этому привело колебание ключевой ставки и значительные остатки на конец года. По этому показателю регион вошел в пятерку лучших субъектов Российской Федерации. Московская (6,14 трлн) и Челябинская (4,8 млрд) области заработали больше, чем Ханты-Мансийский автономный округ (4,57 млрд) и Липецкая область (3,07 млрд).