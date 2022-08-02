Улан-Удэ получит более 210 миллионов рублей на обустройство туристического центра города

Согласно пресс-релизу Министерства туризма Республики Бурятия, на обустройство туристического центра Улан-Удэ из федерального бюджета будет направлено более 210 млн рублей.

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму РФ, ранее заявила, что ведомство отобрало первые проекты по обустройству туристических центров городов. 31 проект получит поддержку на 6 миллиардов рублей. Столица Бурятии – один из победителей. Каждый год будет проводиться конкурс. До 2025 года на поддержку туристических центров в городах-участниках национальной программы по туризму будет выделено 11 миллиардов рублей.

Улан-Удэ получит 214,5 млн рублей из федеральных средств. Улан-Удэ 2023 года будет иметь единый архитектурно-дизайнерский код. Также будут обновлены вывески и реклама на фасадах зданий. Вывески, реклама и информационные конструкции будут размещены на указателях и картах. Будет создана туристическая среда для туристов и пешеходов.

Для безопасного и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями будут построены фотозоны и смотровые площадки, а также уличная инфраструктура. Также будет закуплено оборудование для туристического информационного центра. Он был разработан для создания туристических мест как для горожан, так и для туристов. В центре также будут созданы условия, позволяющие процветать малому и среднему бизнесу. Городской туристический центр – это еще одна возможность сделать нашу страну более привлекательной для туристов.

Туристический центр города привлекает тысячи туристов каждый год. Среди них те, кто путешествует по Транссибирской магистрали, на Байкал или в Улан-Удэ. Важно привлекать и принимать туристов, развивая туристический код. В своих границах туристический центр города практически идентичен культурному и торговому центру. Важно помнить, что жители участвовали в выборе проектов и высказывали свои предпочтения”, – заявил Алдар Доржиев (министр туризма Бурятии), которого цитируют в пресс-релизе.