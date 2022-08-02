Куда в салон? Немедля стоп! В багажнике вези укроп!

Знаете ли вы, какие замечательные правила изобретают некоторые компании, обслуживающие нас, бесправных пассажиров? Как, вы не читаете все, что гении завуалированных требований и прочих каверзных примечаний создают для нашего с вами «удобства»? Что ж, пора исправить эту недоработку.

Давайте начнем прямо с сегодняшнего дня! Прежде чем вызвать такси, будем тщательно изучать на сайте компании все, что изобрели и указали мелким шрифтом их изворотливые юристы. Невзирая на погодные катаклизмы, то бишь проливной дождь или пыльную бурю, держа в одной руке выгибающийся зонт или прикрывая ею глаза от ветра, другой будем скроллить не всегда вразумительный текст.

Хочется испытать такие радости? Нет? Тогда придется штудировать все инструкции заранее, иначе попадете в такую же ситуацию, как житель Свердловской области, решивший взять такси. Правда, с погодой все было в порядке и ничто не мешало будущему пассажиру озаботиться чтением правил компании такси «Браво». И почему это ему не пришло в голову?

Ничего, впредь будет умнее и не даст облапошивать себя таксистам, нашедшим прекрасную лазейку для дополнительных доходов. Думается, и вы не подозреваете, что за провоз мелкого багажа в такси «Браво» теперь требуется платить аж 50 рублей…

Помнится, что когда-то в «незапамятные времена» водитель был обязан сам погрузить вещи пассажира в багажник и не препятствовал провозу небольших предметов в салоне. Но были, как говорится, времена — «прошли былинные»…

Теперь в Верхней Пышме таксист, ничтоже сумняшеся, запрещает человеку взять в машину пучок укропа, настояв на том, что этой сельхозпродукции место в багажнике. Понятно, что упомянуть о диких правилах свой компании водитель не удосужился, вернее намеренно скрыл, что мужчина вынужден будет платить за провоз багажа дополнительно.

Об этом случае пассажир поведал в соцсети «ВКонтакте», где есть сообщество «Подслушано Верхняя Пышма»:

«Ты вызываешь такси за 240 рублей, а если тебе надо что-то положить в багажник, то это стоит дополнительно 50 рублей. Ладно если бы это был тяжелый груз, но это был свежий пучок укропа, только что сорванный с грядки, с которым он не разрешил сесть в салон, сказав, что испачкаем ему потолок».

Аргументы таксиста были явно надуманными. Дескать, платить нужно, так как с каждым открытием багажника проводка перетирается и происходит износ замка.

Пресловутая компания такси «Браво» подтвердила корреспонденту URA.RU, что провоз вещей в багажнике оплачивается дополнительно. Ничего личного, просто правила у них такие!

Источники информации и картинок: ura.news, topfinding.com, ru.dreamstime.com, vk.com

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