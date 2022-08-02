 

Для мигрантов Германия перестала быть привлекательной страной

02.08.2022, 11:05, Разное
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Ещё несколько лет тому назад Германию считали лучшей страной для жизни в мире, все мечтали о ней, однако эта тенденция, похоже, уже ушла в прошлое, считает польский журналист Матеуш Мадейский. В статье для Business Insider он обращает внимание на резкое падение показателей миграционного прироста в стране, которые ясно говорят: в Германии уже практически некому работать, а вакансий хоть отбавляй.


АР

«Пусть сами собирают себе спаржу или пусть приезжают собирать её к нам», — такие слова недавно заявил в адрес немцев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Ничто не указывает на то, что последнее случится. Однако цифры говорят сами за себя: иммигранты уже не так сильно рвутся приехать в Германию, хотя их ждут сотни тысяч вакансий. Последние действия правительства в Берлине тоже этому не способствуют», — пишет на портале Business Insider польский журналист Матеуш Мадейский.  

В статье он напоминает, что ещё недавно Германию называли миграционным раем. Безусловно, этому поспособствовала политика открытых дверей Ангелы Меркель, которая дала своё согласие на принятие беженцев из Сирии. Однако в результате в Германию приехали не только беженцы. Экономика была на высоких оборотах, социальное обеспечение было на высоком уровне, а немецкие граждане проявляли открытость и терпимость. В 2016 году Всемирный экономический форум в Давосе признал Германию лучшей страной для жизни в мире, подчёркивает журналист. 

Он обращает внимание на то, что тогда желающих проживать в Германии было очень много. В 2015 году миграционный прирост в Германии достиг 1,1 миллионов человек. Конечно, во многом это следствие принятия сирийцев, но и Германия в последующие годы как магнитом притягивала к себе иностранцев. Страна пережила невероятный иммиграционный бум. Люди со всех уголков мира хотели жить у западного соседа Польши, однако в последнее время уровень иммиграции значительно упал.

В 2016 году показатель миграционного прироста составил 640 тыс. человек, затем на протяжении двух лет он сохранялся на уровне более 400 тыс. человек. Потом наступил крах. В пандемическом 2020 году Германия притянула «всего лишь» 200 тыс. иммигрантов, а на следующий — 316 тыс. «А это определённо меньше, чем в годы перед волной миграции из Сирии», — отмечает автор. 

«Слова польского премьера о спарже были не особо дипломатичными. Однако Матеуш Моравецкий во многом прав. В Германии просто-напросто больше некому работать», — резюмирует он на портале Business Insider. 



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